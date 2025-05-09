https://ria.ru/20250509/estonija-2016113832.html

Эстонский депутат раскритиковал ограничения в День Победы

Эстонский депутат раскритиковал ограничения в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Эстонский депутат раскритиковал ограничения в День Победы

Люди в Эстонии боятся открыто показывать свое отношение ко Дню Победы, а мест, куда можно возложить цветы в память о борьбе с нацизмом, стало гораздо меньше,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:24:00+03:00

2025-05-09T20:24:00+03:00

2025-05-09T20:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Люди в Эстонии боятся открыто показывать свое отношение ко Дню Победы, а мест, куда можно возложить цветы в память о борьбе с нацизмом, стало гораздо меньше, что является ненормальным для демократического общества, заявил экс-мэр эстонской Нарвы и депутат от Центристской партии Алексей Евграфов. В интервью эстонскому изданию Postimees депутат заявил, что еще три года назад у жителей Нарвы было больше мест, где они могли возложить цветы в память о борьбе с нацизмом. По его словам, сейчас таких знаковых мест стало гораздо меньше. "Еще я вижу, что люди боятся открыто выражать свои мысли и эмоции по поводу этого дня. Они опасаются показывать свое отношение к 9 мая. Это ненормально для демократического общества. Мы точно свернули куда-то не туда", - добавил он. Журналист издания пообщался в городе Тарту с женщиной, которая принесла цветы к месту, где где раньше стоял памятник советским солдатам. "Это важно для нашей семьи. В войне погибли наши родственники… День Европы - не наш праздник. У нас - День Победы", - приводит ее слова издание. Пожилой житель Таллина Владимир заявил изданию, что празднование Дня Европы 9 мая является "унижением России и русских". "Зачем сделали День Европы 9 мая? Когда Европа образовалось вообще? Зачем перенесли на 9-е? … Есть День Европы, да ради бога, но то, что он был назначен на 9 мая - это унижение русских и Российской Федерации, которая вам ничего плохого не сделала", - отметил собеседник газеты. Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, подчеркнул ранее президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html

https://ria.ru/20250430/pobeda--2014484869.html

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Люди в Нарве, собравшиеся посмотреть концерт ко Дню Победы в Ивангороде Концерт ко Дню Победы вновь прошел в Ивангороде – городе в Ленобласти, который отделен от эстонской Нарвы рекой. Посмотреть на выступления в Нарве собрались около 2 тысяч человек, пишут эстонские СМИ. 2025-05-09T20:24 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, таллин, россия, владимир путин