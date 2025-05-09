Эстонский депутат раскритиковал ограничения в День Победы
Экс-мэр Нарвы Евграфов: люди боятся открыто показывать свое отношение к 9 мая
© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Люди в Эстонии боятся открыто показывать свое отношение ко Дню Победы, а мест, куда можно возложить цветы в память о борьбе с нацизмом, стало гораздо меньше, что является ненормальным для демократического общества, заявил экс-мэр эстонской Нарвы и депутат от Центристской партии Алексей Евграфов.
В интервью эстонскому изданию Postimees депутат заявил, что еще три года назад у жителей Нарвы было больше мест, где они могли возложить цветы в память о борьбе с нацизмом. По его словам, сейчас таких знаковых мест стало гораздо меньше.
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"Еще я вижу, что люди боятся открыто выражать свои мысли и эмоции по поводу этого дня. Они опасаются показывать свое отношение к 9 мая. Это ненормально для демократического общества. Мы точно свернули куда-то не туда", - добавил он.
Журналист издания пообщался в городе Тарту с женщиной, которая принесла цветы к месту, где где раньше стоял памятник советским солдатам. "Это важно для нашей семьи. В войне погибли наши родственники… День Европы - не наш праздник. У нас - День Победы", - приводит ее слова издание.
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"Зачем сделали День Европы 9 мая? Когда Европа образовалось вообще? Зачем перенесли на 9-е? … Есть День Европы, да ради бога, но то, что он был назначен на 9 мая - это унижение русских и Российской Федерации, которая вам ничего плохого не сделала", - отметил собеседник газеты.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что департамент полиции и погранохраны Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретил в Таллине и ряде уездов, где проживает значительная часть русскоязычного населения, публичные собрания и шествия, а также демонстрацию связанной с РФ символики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, подчеркнул ранее президент РФ Владимир Путин.