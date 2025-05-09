https://ria.ru/20250509/es-2016138063.html

ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат

ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.05.2025

ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат

ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:34:00+03:00

2025-05-09T23:34:00+03:00

2025-05-09T23:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

словакия

ссср

роберт фицо

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага. "Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас пытается его поучать за то, что он приехал сюда поблагодарить героев из СССР, освободивших нас в годы Второй мировой войны, и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?" - рассказал собеседник агентства. Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву именно чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом он отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза. "Мы знаем историческую правду, знаем, кто нас освободил, знаем, что надо быть благодарными, и сегодня наше место в Москве, чтобы мы поблагодарили наших освободителей", - добавил он. Ранее Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.

https://ria.ru/20250509/fitso-2016135604.html

https://ria.ru/20250509/fitso-2016130761.html

москва

словакия

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, словакия, ссср, роберт фицо, кайя каллас, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия