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ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:34 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/es-2016138063.html
ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат
ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.05.2025
ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат
ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:34:00+03:00
2025-05-09T23:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
словакия
ссср
роберт фицо
кайя каллас
евросоюз
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага. "Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас пытается его поучать за то, что он приехал сюда поблагодарить героев из СССР, освободивших нас в годы Второй мировой войны, и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?" - рассказал собеседник агентства. Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву именно чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом он отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза. "Мы знаем историческую правду, знаем, кто нас освободил, знаем, что надо быть благодарными, и сегодня наше место в Москве, чтобы мы поблагодарили наших освободителей", - добавил он. Ранее Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
https://ria.ru/20250509/fitso-2016135604.html
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ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат

Блага: ЕС и оппозиция будут пытаться мстить Фицо за визит в Москву на 9 мая

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага.
"Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас пытается его поучать за то, что он приехал сюда поблагодарить героев из СССР, освободивших нас в годы Второй мировой войны, и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?" - рассказал собеседник агентства.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фицо назвал препоны Евросоюза на пути в Россию детской шуткой
Вчера, 23:19
Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву именно чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом он отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза.
"Мы знаем историческую правду, знаем, кто нас освободил, знаем, что надо быть благодарными, и сегодня наше место в Москве, чтобы мы поблагодарили наших освободителей", - добавил он.
Ранее Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фицо заявил, что не сомневался, когда получил приглашение в Москву
Вчера, 22:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваСловакияСССРРоберт ФицоКайя КалласЕвросоюз80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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