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ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат
ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.05.2025
ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат
ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:34:00+03:00
2025-05-09T23:34:00+03:00
2025-05-09T23:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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роберт фицо
кайя каллас
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. ЕС и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьеру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости евродепутат Любош Блага. "Конечно, они захотят ему отомстить. Будут пытаться верезжать, но ничего не смогут, потому что Роберт Фицо – суверенный председатель правительства Словацкой Республики. Когда я слышу, как (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас пытается его поучать за то, что он приехал сюда поблагодарить героев из СССР, освободивших нас в годы Второй мировой войны, и, мол, по мнению Каллас, мы находимся на неверной стороне истории, то у меня возникает вопрос: а какая сторона тогда верная? Фашизм?" - рассказал собеседник агентства. Как подчеркнул Блага, словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Москву именно чтобы отметить годовщину победы над фашизмом. При этом он отметил, что отрицание роли Красной армии в его разгроме показывает факт подмены ценностей со стороны Евросоюза. "Мы знаем историческую правду, знаем, кто нас освободил, знаем, что надо быть благодарными, и сегодня наше место в Москве, чтобы мы поблагодарили наших освободителей", - добавил он. Ранее Фицо сообщил, что Каллас подвергла критике его визит в Москву, где он находится в пятницу по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
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ЕС будет пытаться мстить Фицо за визит в Москву, заявил евродепутат
Блага: ЕС и оппозиция будут пытаться мстить Фицо за визит в Москву на 9 мая