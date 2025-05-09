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ЕС и США завершают работу над проектом перемирия на Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:24 09.05.2025 (обновлено: 20:41 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/es-2016113624.html
ЕС и США завершают работу над проектом перемирия на Украине, пишет Reuters
ЕС и США завершают работу над проектом перемирия на Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 09.05.2025
ЕС и США завершают работу над проектом перемирия на Украине, пишет Reuters
Европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:24:00+03:00
2025-05-09T20:41:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости/Прайм. Европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник. "Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о прекращении огня на 30 дней на Украине, в случае отказа от которого они совместно введут новые санкции против России", - передает агентство. По словам источника, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдет на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни". Отмечается, что для участия во встрече в Киев направляется министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский объявил о проведении в субботу на Украине встречи с лидерами "коалиции желающих". Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html
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россия, украина, киев, владимир путин, жан-ноэль барро, владимир зеленский, нато, день победы, сво, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Жан-Ноэль Барро, Владимир Зеленский, НАТО, День Победы, СВО, В мире
ЕС и США завершают работу над проектом перемирия на Украине, пишет Reuters

Reuters: ЕС и США завершают работу над предложением по перемирию на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости/Прайм. Европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник.
"Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о прекращении огня на 30 дней на Украине, в случае отказа от которого они совместно введут новые санкции против России", - передает агентство.
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По словам источника, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдет на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".
Отмечается, что для участия во встрече в Киев направляется министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский объявил о проведении в субботу на Украине встречи с лидерами "коалиции желающих".
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
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