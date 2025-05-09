https://ria.ru/20250509/erevan-2015997272.html

В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"

В Ереване началось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" стартовало в День Победы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:07:00+03:00

2025-05-09T12:07:00+03:00

2025-05-09T12:07:00+03:00

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" стартовало в День Победы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Жители Армении несут портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Армении и России. В первых рядах идут посол России в Армении Сергей Копыркин, глава представительства Россотрудничества Вадим Фефило. В акции участвуют также военнослужащие российской военной базы, российские пограничники, представители армянского духовенства. Участники акции развернули огромные флаги России и Армении, многометровую георгиевскую ленту. Ранее один из организаторов акции, режиссер Рубен Оганесян сообщил, что для участия в шествии заявки поступили от граждан, организаций и коллективов, вузов. Традиционное памятное шествие стартовало с территории, прилегающей к церкви Сурб Хач (Святого Креста), где в присутствии российских дипломатов была отслужена панихида по погибшим в Великой Отечественной войне. Участники акции дойдут до Парка Победы, возложат цветы к Вечному огню. В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованнес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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