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Эксперт объяснил двойственность подхода США к Украине - РИА Новости, 09.05.2025
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23:24 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ekspert-2016136587.html
Эксперт объяснил двойственность подхода США к Украине
Эксперт объяснил двойственность подхода США к Украине - РИА Новости, 09.05.2025
Эксперт объяснил двойственность подхода США к Украине
Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:24:00+03:00
2025-05-09T23:24:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками президента США Дональда Трампа: Стивен Уиткофф выражает российскую позицию, а Кит Келлог - украинскую, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью его продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Разница в подходах к разрешению украинского конфликта, которые звучат из Белого дома, объясняется тем, что в администрации Трампа установилось своеобразное распределение ролей", - сказал Джаралла агентству. Как пояснил эксперт, речь идет о задачах Келлога и Уиткоффа. "Если Келлог озвучивает, как их понимают американцы, украинские позиции, то Стив Уиткофф – российские", - считает он. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015403144.html
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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Эксперт объяснил двойственность подхода США к Украине

Джаралла: двойственный подход США к Украине связан с ролью Келлога и Уиткоффа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Двойственность подхода к урегулированию украинского конфликта, которую демонстрирует Белый дом, объясняется распределением ролей между двумя спецпосланниками президента США Дональда Трампа: Стивен Уиткофф выражает российскую позицию, а Кит Келлог - украинскую, такое мнение высказал РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Ранее Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью его продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог
6 мая, 22:22
"Разница в подходах к разрешению украинского конфликта, которые звучат из Белого дома, объясняется тем, что в администрации Трампа установилось своеобразное распределение ролей", - сказал Джаралла агентству.
Как пояснил эксперт, речь идет о задачах Келлога и Уиткоффа.
"Если Келлог озвучивает, как их понимают американцы, украинские позиции, то Стив Уиткофф – российские", - считает он.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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В миреРоссияУкраинаСШАКит КеллогСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
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