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Военнослужащий сделал предложение девушке перед парадом в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2016104257.html
Военнослужащий сделал предложение девушке перед парадом в Екатеринбурге
Военнослужащий сделал предложение девушке перед парадом в Екатеринбурге - РИА Новости, 09.05.2025
Военнослужащий сделал предложение девушке перед парадом в Екатеринбурге
Военнослужащий роты почетного караула Центрального военного округа (ЦВО) сделал предложение руки и сердца возлюбленной за несколько минут до начала военного... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:17:00+03:00
2025-05-09T19:17:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащий роты почетного караула Центрального военного округа (ЦВО) сделал предложение руки и сердца возлюбленной за несколько минут до начала военного парада в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. После обхода строя командующим парада девушку Илону, которая приехала на парад с мамой, чтобы увидеть своего молодого человека, пригласили к расчету роты почетного караула, сказав, что она может лично поздороваться с военнослужащим до начала церемонии. После объятий юноша встал на колено, признался в любви и предложил девушке руку и сердце перед лицом участников и более трех тысяч зрителей парада. После положительного ответа парадный строй и зрительская трибуна разразились аплодисментами. В параде Победы в Екатеринбурге приняли участие более 2 тысяч человек, по главной площади проехали свыше 90 единиц военной техники, в том числе более 10 из них – впервые.
https://ria.ru/20250509/peterburg-2016061380.html
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екатеринбург, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Екатеринбург, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Военнослужащий сделал предложение девушке перед парадом в Екатеринбурге

Военнослужащий сделал предложение девушке перед парадом Победы в Екатеринбурге

© пресс-служба правительства Свердловской областиВоенный парад в Екатеринбурге. Кадр видео
Военный парад в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© пресс-служба правительства Свердловской области
Военный парад в Екатеринбурге. Кадр видео. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащий роты почетного караула Центрального военного округа (ЦВО) сделал предложение руки и сердца возлюбленной за несколько минут до начала военного парада в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
После обхода строя командующим парада девушку Илону, которая приехала на парад с мамой, чтобы увидеть своего молодого человека, пригласили к расчету роты почетного караула, сказав, что она может лично поздороваться с военнослужащим до начала церемонии. После объятий юноша встал на колено, признался в любви и предложил девушке руку и сердце перед лицом участников и более трех тысяч зрителей парада. После положительного ответа парадный строй и зрительская трибуна разразились аплодисментами.
В параде Победы в Екатеринбурге приняли участие более 2 тысяч человек, по главной площади проехали свыше 90 единиц военной техники, в том числе более 10 из них – впервые.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕкатеринбург80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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