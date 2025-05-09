https://ria.ru/20250509/egipet-2016116704.html

Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией

Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил стратегические отношения между властями в Каире и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:44:00+03:00

2025-05-09T20:44:00+03:00

2025-05-09T21:27:00+03:00

египет

россия

москва

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил стратегические отношения между властями в Каире и Москве, заявили в канцелярии египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."Президент (ас-Сиси - ред.) поздравил президента России и российский народ с Днем Победы, высоко оценив стратегические отношения Египта с Россией", - сообщается в заявлении канцелярии египетского лидера.

https://ria.ru/20250509/putin-2016116257.html

египет

россия

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египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин