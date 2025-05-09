https://ria.ru/20250509/egipet-2016116704.html
Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией
Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил стратегические отношения между властями в Каире и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:44:00+03:00
2025-05-09T20:44:00+03:00
2025-05-09T21:27:00+03:00
египет
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абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил стратегические отношения между властями в Каире и Москве, заявили в канцелярии египетского лидера.Ас-Сиси прибыл в Москву в четверг для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади."Президент (ас-Сиси - ред.) поздравил президента России и российский народ с Днем Победы, высоко оценив стратегические отношения Египта с Россией", - сообщается в заявлении канцелярии египетского лидера.
https://ria.ru/20250509/putin-2016116257.html
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египет, россия, москва, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
Египет, Россия, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Президент Египта высоко оценил стратегические отношения с Россией
Президент Египта высоко оценил стратегические отношения между Москвой и Каиром