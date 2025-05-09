https://ria.ru/20250509/egipet-2016098584.html

Путин отметил роль борьбы с нацизмом в укреплении отношений с Египтом

Путин отметил роль борьбы с нацизмом в укреплении отношений с Египтом - РИА Новости, 09.05.2025

Путин отметил роль борьбы с нацизмом в укреплении отношений с Египтом

Президент РФ Владимир Путин отметил, что борьба с нацизмом способствовала укреплению отношений между Египтом и СССР, назвав символичным тот факт, что... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:43:00+03:00

2025-05-09T18:43:00+03:00

2025-05-09T19:13:00+03:00

египет

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что борьба с нацизмом способствовала укреплению отношений между Египтом и СССР, назвав символичным тот факт, что дипломатические связи между странами были установлены именно во время Великой Отечественной войны, в августе 1943 года.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Общая борьба с нацизмом способствовала налаживанию отношений между нашими странами. Символично, что дипломатические связи между СССР и Египтом были установлены именно во время войны, в августе 1943 года, после разгрома гитлеровцев на Курской дуге", - сказал Путин на встрече в Кремле с египетским лидером.Президент РФ напомнил, что во время войны на египетской территории "разворачивались весьма важные в военном отношении события" - страна стала опорной базой для союзников СССР по антигитлеровской коалиции в Северной Африке."Дорогие друзья, мы искренне рады видеть всех вас в Москве на торжественных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20250509/putin-2016101078.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016098177.html

египет

ссср

россия

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египет, 80-летие победы в великой отечественной войне, ссср, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси