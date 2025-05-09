https://ria.ru/20250509/eek-2016054435.html

Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной

Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной - РИА Новости, 09.05.2025

Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:13:00+03:00

2025-05-09T15:13:00+03:00

2025-05-09T15:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

бакытжан сагинтаев

евразийская экономическая комиссия

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне заявил о важности сохранения памяти о тех героических событиях. Сагинтаев 9 мая в Москве посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы. По окончании парада состоялось традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. "Сегодня, 9 мая, мы отдаем дань памяти бессмертному подвигу наших народов, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Наш общий долг - сохранить и передать будущим поколениям память об их героических свершениях", - приводит слова Сагинтаева пресс-служба ЕЭК. По его словам, духовное и нравственное значение Победы навсегда останется великим. От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал всем благополучия, мира и процветания.

https://ria.ru/20250509/veteran-2016018972.html

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москва, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия