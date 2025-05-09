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Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:13 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/eek-2016054435.html
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной - РИА Новости, 09.05.2025
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:13:00+03:00
2025-05-09T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
бакытжан сагинтаев
евразийская экономическая комиссия
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне заявил о важности сохранения памяти о тех героических событиях. Сагинтаев 9 мая в Москве посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы. По окончании парада состоялось традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. "Сегодня, 9 мая, мы отдаем дань памяти бессмертному подвигу наших народов, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Наш общий долг - сохранить и передать будущим поколениям память об их героических свершениях", - приводит слова Сагинтаева пресс-служба ЕЭК. По его словам, духовное и нравственное значение Победы навсегда останется великим. От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал всем благополучия, мира и процветания.
https://ria.ru/20250509/veteran-2016018972.html
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москва, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Бакытжан Сагинтаев, Евразийская экономическая комиссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной

Глава ЕЭК Сагинтаев заявил о важности сохранения памяти о Великой Отечественной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне заявил о важности сохранения памяти о тех героических событиях.
Сагинтаев 9 мая в Москве посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы. По окончании парада состоялось традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Ветеран ВОВ назвал победу над Германией невиданным в истории подвигом
Вчера, 13:06
"Сегодня, 9 мая, мы отдаем дань памяти бессмертному подвигу наших народов, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Наш общий долг - сохранить и передать будущим поколениям память об их героических свершениях", - приводит слова Сагинтаева пресс-служба ЕЭК.
По его словам, духовное и нравственное значение Победы навсегда останется великим.
От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал всем благополучия, мира и процветания.
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Вчера, 10:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваБакытжан СагинтаевЕвразийская экономическая комиссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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