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Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной - РИА Новости, 09.05.2025
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:13:00+03:00
2025-05-09T15:13:00+03:00
2025-05-09T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
бакытжан сагинтаев
евразийская экономическая комиссия
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭКС) Бакытжан Сагинтаев в поздравлении в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне заявил о важности сохранения памяти о тех героических событиях. Сагинтаев 9 мая в Москве посетил парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы. По окончании парада состоялось традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. "Сегодня, 9 мая, мы отдаем дань памяти бессмертному подвигу наших народов, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Наш общий долг - сохранить и передать будущим поколениям память об их героических свершениях", - приводит слова Сагинтаева пресс-служба ЕЭК. По его словам, духовное и нравственное значение Победы навсегда останется великим. От имени Евразийской экономической комиссии и от себя лично Сагинтаев пожелал всем благополучия, мира и процветания.
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москва, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Бакытжан Сагинтаев, Евразийская экономическая комиссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Глава ЕЭК отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной
Глава ЕЭК Сагинтаев заявил о важности сохранения памяти о Великой Отечественной