https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат - РИА Новости, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая. Формально поводом РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:00:00+03:00
2025-05-09T08:00:00+03:00
2025-05-09T08:01:00+03:00
россия
украина
москва
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
80-летие победы в великой отечественной войне
аналитика
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Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая. Формально поводом для перемирия были обозначены "гуманитарные побуждения", но реальная суть их в другом: дать возможность Киеву и его кураторам-русофобам показать свое истинное рыло и публично выбрать, на чьей они стороне истории.Но зуд был настолько нестерпим, а ненависть к Дню Победы была настолько велика, что киевский режим решил продемонстрировать всему миру свою теснейшую связь как со своими идеологическими, так и биологическими предками, нацистскими коллаборационистами и палачами. И решил попробовать если не атаковать сам парад Победы, то хотя бы как-то испортить подготовку к нему.Накануне наступления праздничного перемирия МО РФ отчиталось о том, что всего за сутки силы ПВО сбили в разных регионах России 524 дрона различных типов, а также ракеты и корректируемые бомбы. Даже с учетом того, что было несколько попаданий, работа наших зенитчиков признана блестящей и обнулила самую массовую на данный момент в истории одновременную атаку беспилотников, ракет и авиации. Судя по реакции международных экспертов, ни одна страна в мире таким результатом похвастать бы не смогла.Американское издание The Washington Post процитировало высокопоставленного представителя Министерства обороны Украины, который до этого заявил, что "атаки на Москву вряд ли принесут результат из-за усиленной российской ПВО". Очевидно, что даже самые упоротые деятели из ВСУ понимают, что военных результатов им добиться таким способом не удастся, а от побочных эффектов не спасет никакой доктор.Чего на самом деле хотели организаторы атаки и кто их вдохновитель, легко считывается из заголовков западных СМИ.Newsweek: "Атаки украинских дронов вызвали в России хаос".ABS News: "Украинские дроны атакуют Москву и срывают подготовку к Дню Победы".Helsinki Times: "Дроны бьют по Москве прямо перед Днем Победы".CNN: "Атака дронов подчеркивает беззащитность столицы России во время ключевого пропагандистского мероприятия".Zero Hedge: "Россия отбивает самую большую атаку дронов в истории: хаос в аэропортах всего за несколько часов до Дня Победы".С учетом того, что в никакой хаос Россия не погрузилась, все вынужденные задержки, перерывы и блокировки были оперативно сняты, а подготовка к нашему главному празднику не остановилась ни на секунду, правда здесь лишь в том, что главной целью атаки было нечто неосязаемое — наш День Победы, который даже 80 лет спустя заставляет наших врагов корчиться, как от святой воды. Многие из национал-предателей, перебравшихся за рубеж, дружно забились в падучей, как при сеансе экзорцизма. Тот же Быков-Зильбертруд заявил, например, что "я не буду среди тех, кто морально осудит в этой ситуации Украину".Бросается в глаза координация усилий тех, чьи предки 80 лет назад принесли на нашу землю смерть, боль и рабство, но были с позором вышвырнуты на свалку истории. Параллельно с атаками дронов свои атаки ведут на Праздник Победы по всей Европе, где сносят памятники нашим воинам-освободителям, запрещают любые символы и песни, ассоциирующиеся с их поражением, и даже мелко гадят, не пропуская в Россию самолеты с лидерами стран, которые сделали свой выбор в пользу истинной истории и истинной правды.Западные деятели наконец дождались прекрасного повода, чтобы снова развернуть свои знамена, которые уцелели после костра перед Мавзолеем на Красной площади в 1945 году, и прикрывают свои мстительные нападки на нашу Победу оправданием киевского режима.Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве: "Я думаю, что Украина напоминает России, что она не может действовать на Украине безнаказанно и не ожидать ответа".Дженни Мэтерс, эксперт по России (Великобритания): "Атаки дронов могут быть направлены на то, чтобы напомнить Путину, что он не может делать все, что захочет".Мар Мирон (Королевский колледж Лондона): "У Украины нет других вариантов на фоне неблагоприятной обстановки на фронте".На самом деле для русофобского Запада совершенно неважно, под какие даты и юбилеи стараться нанести нам максимальный вред. Еще в 2023 году американский мозговой центр Atlantic Council немного "спалился", прямо признавшись в том, что "западные лидеры полностью признают право Украины на удары по любым российским целям (включая гражданские)". Если же одновременно удастся испортить праздник — и того лучше.Очевидно, что Россия переживет любые провокации и удары, даже под День Победы, и наша решимость идти до конца только крепнет, потому что все маски скинуты и календарь вдруг перенес нас на 80 лет назад.И получается так, что чтить память и продолжать дело Семена Ивановича Зеленского, деда нынешнего просроченного президента Украины, приходится не его внуку, а российской армии. Семен Зеленский был фронтовиком, командиром, кавалером двух орденов Красной Звезды, он участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны и закончил войну в Берлине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя провокацию Киева в канун Дня Победы, был достаточно сдержан: "В Киеве прекрасно знают об инициативе Путина о перемирии в праздничные дни, <...> (но) мы видим реальные действия. Они продолжают демонстрировать свою сущность, неготовность к миру и склонность к террористическим действиям — попыткам нанесения ударов по мирным объектам. И это оправдывает продолжение СВО".Это означает одно — считайте часы до окончания перемирия и молитесь: Семен Зеленский и миллионы других героев заранее благословили нас закончить начатое ими раз и навсегда.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html
https://ria.ru/20250507/evropa-2015343085.html
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, аналитика
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Аналитика
Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая. Формально поводом для перемирия были обозначены "гуманитарные побуждения", но реальная суть их в другом: дать возможность Киеву и его кураторам-русофобам показать свое истинное рыло и публично выбрать, на чьей они стороне истории.
Но зуд был настолько нестерпим, а ненависть к Дню Победы была настолько велика, что киевский режим решил продемонстрировать всему миру свою теснейшую связь как со своими идеологическими, так и биологическими предками, нацистскими коллаборационистами и палачами. И решил попробовать если не атаковать сам парад Победы, то хотя бы как-то испортить подготовку к нему.
Накануне наступления праздничного перемирия МО РФ
отчиталось о том, что всего за сутки силы ПВО сбили в разных регионах России 524 дрона различных типов, а также ракеты и корректируемые бомбы. Даже с учетом того, что было несколько попаданий, работа наших зенитчиков признана блестящей и обнулила самую массовую на данный момент в истории одновременную атаку беспилотников, ракет и авиации. Судя по реакции международных экспертов, ни одна страна в мире таким результатом похвастать бы не смогла.
Американское издание The Washington Post процитировало высокопоставленного представителя Министерства обороны Украины, который до этого заявил, что "атаки на Москву
вряд ли принесут результат из-за усиленной российской ПВО". Очевидно, что даже самые упоротые деятели из ВСУ
понимают, что военных результатов им добиться таким способом не удастся, а от побочных эффектов не спасет никакой доктор.
Чего на самом деле хотели организаторы атаки и кто их вдохновитель, легко считывается из заголовков западных СМИ.
Newsweek: "Атаки украинских дронов вызвали в России хаос".
ABS News: "Украинские дроны атакуют Москву и срывают подготовку к Дню Победы".
Helsinki Times: "Дроны бьют по Москве прямо перед Днем Победы".
CNN: "Атака дронов подчеркивает беззащитность столицы России во время ключевого пропагандистского мероприятия".
Zero Hedge: "Россия отбивает самую большую атаку дронов в истории: хаос в аэропортах всего за несколько часов до Дня Победы".
С учетом того, что в никакой хаос Россия не погрузилась, все вынужденные задержки, перерывы и блокировки были оперативно сняты, а подготовка к нашему главному празднику не остановилась ни на секунду, правда здесь лишь в том, что главной целью атаки было нечто неосязаемое — наш День Победы, который даже 80 лет спустя заставляет наших врагов корчиться, как от святой воды. Многие из национал-предателей, перебравшихся за рубеж, дружно забились в падучей, как при сеансе экзорцизма. Тот же Быков-Зильбертруд заявил, например, что "я не буду среди тех, кто морально осудит в этой ситуации Украину".
Бросается в глаза координация усилий тех, чьи предки 80 лет назад принесли на нашу землю смерть, боль и рабство, но были с позором вышвырнуты на свалку истории. Параллельно с атаками дронов свои атаки ведут на Праздник Победы по всей Европе
, где сносят памятники нашим воинам-освободителям, запрещают любые символы и песни, ассоциирующиеся с их поражением, и даже мелко гадят, не пропуская в Россию самолеты с лидерами стран, которые сделали свой выбор в пользу истинной истории и истинной правды.
Западные деятели наконец дождались прекрасного повода, чтобы снова развернуть свои знамена, которые уцелели после костра перед Мавзолеем на Красной площади в 1945 году, и прикрывают свои мстительные нападки на нашу Победу оправданием киевского режима.
Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании
в Москве: "Я думаю, что Украина
напоминает России, что она не может действовать на Украине безнаказанно и не ожидать ответа".
Дженни Мэтерс, эксперт по России (Великобритания): "Атаки дронов могут быть направлены на то, чтобы напомнить Путину
, что он не может делать все, что захочет".
Мар Мирон (Королевский колледж Лондона
): "У Украины нет других вариантов на фоне неблагоприятной обстановки на фронте".
На самом деле для русофобского Запада совершенно неважно, под какие даты и юбилеи стараться нанести нам максимальный вред. Еще в 2023 году американский мозговой центр Atlantic Council немного "спалился", прямо признавшись в том, что "западные лидеры полностью признают право Украины на удары по любым российским целям (включая гражданские)". Если же одновременно удастся испортить праздник — и того лучше.
Очевидно, что Россия переживет любые провокации и удары, даже под День Победы, и наша решимость идти до конца только крепнет, потому что все маски скинуты и календарь вдруг перенес нас на 80 лет назад.
И получается так, что чтить память и продолжать дело Семена Ивановича Зеленского, деда нынешнего просроченного президента Украины, приходится не его внуку, а российской армии. Семен Зеленский был фронтовиком, командиром, кавалером двух орденов Красной Звезды, он участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны и закончил войну в Берлине
.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя провокацию Киева
в канун Дня Победы, был достаточно сдержан: "В Киеве прекрасно знают об инициативе Путина о перемирии в праздничные дни, <...> (но) мы видим реальные действия. Они продолжают демонстрировать свою сущность, неготовность к миру и склонность к террористическим действиям — попыткам нанесения ударов по мирным объектам. И это оправдывает продолжение СВО".
Это означает одно — считайте часы до окончания перемирия и молитесь: Семен Зеленский и миллионы других героев заранее благословили нас закончить начатое ими раз и навсегда.