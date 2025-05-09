https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат

Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат - РИА Новости, 09.05.2025

Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат

Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая. Формально поводом РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:00:00+03:00

2025-05-09T08:00:00+03:00

2025-05-09T08:01:00+03:00

россия

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москва

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

80-летие победы в великой отечественной войне

аналитика

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Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая. Формально поводом для перемирия были обозначены "гуманитарные побуждения", но реальная суть их в другом: дать возможность Киеву и его кураторам-русофобам показать свое истинное рыло и публично выбрать, на чьей они стороне истории.Но зуд был настолько нестерпим, а ненависть к Дню Победы была настолько велика, что киевский режим решил продемонстрировать всему миру свою теснейшую связь как со своими идеологическими, так и биологическими предками, нацистскими коллаборационистами и палачами. И решил попробовать если не атаковать сам парад Победы, то хотя бы как-то испортить подготовку к нему.Накануне наступления праздничного перемирия МО РФ отчиталось о том, что всего за сутки силы ПВО сбили в разных регионах России 524 дрона различных типов, а также ракеты и корректируемые бомбы. Даже с учетом того, что было несколько попаданий, работа наших зенитчиков признана блестящей и обнулила самую массовую на данный момент в истории одновременную атаку беспилотников, ракет и авиации. Судя по реакции международных экспертов, ни одна страна в мире таким результатом похвастать бы не смогла.Американское издание The Washington Post процитировало высокопоставленного представителя Министерства обороны Украины, который до этого заявил, что "атаки на Москву вряд ли принесут результат из-за усиленной российской ПВО". Очевидно, что даже самые упоротые деятели из ВСУ понимают, что военных результатов им добиться таким способом не удастся, а от побочных эффектов не спасет никакой доктор.Чего на самом деле хотели организаторы атаки и кто их вдохновитель, легко считывается из заголовков западных СМИ.Newsweek: "Атаки украинских дронов вызвали в России хаос".ABS News: "Украинские дроны атакуют Москву и срывают подготовку к Дню Победы".Helsinki Times: "Дроны бьют по Москве прямо перед Днем Победы".CNN: "Атака дронов подчеркивает беззащитность столицы России во время ключевого пропагандистского мероприятия".Zero Hedge: "Россия отбивает самую большую атаку дронов в истории: хаос в аэропортах всего за несколько часов до Дня Победы".С учетом того, что в никакой хаос Россия не погрузилась, все вынужденные задержки, перерывы и блокировки были оперативно сняты, а подготовка к нашему главному празднику не остановилась ни на секунду, правда здесь лишь в том, что главной целью атаки было нечто неосязаемое — наш День Победы, который даже 80 лет спустя заставляет наших врагов корчиться, как от святой воды. Многие из национал-предателей, перебравшихся за рубеж, дружно забились в падучей, как при сеансе экзорцизма. Тот же Быков-Зильбертруд заявил, например, что "я не буду среди тех, кто морально осудит в этой ситуации Украину".Бросается в глаза координация усилий тех, чьи предки 80 лет назад принесли на нашу землю смерть, боль и рабство, но были с позором вышвырнуты на свалку истории. Параллельно с атаками дронов свои атаки ведут на Праздник Победы по всей Европе, где сносят памятники нашим воинам-освободителям, запрещают любые символы и песни, ассоциирующиеся с их поражением, и даже мелко гадят, не пропуская в Россию самолеты с лидерами стран, которые сделали свой выбор в пользу истинной истории и истинной правды.Западные деятели наконец дождались прекрасного повода, чтобы снова развернуть свои знамена, которые уцелели после костра перед Мавзолеем на Красной площади в 1945 году, и прикрывают свои мстительные нападки на нашу Победу оправданием киевского режима.Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве: "Я думаю, что Украина напоминает России, что она не может действовать на Украине безнаказанно и не ожидать ответа".Дженни Мэтерс, эксперт по России (Великобритания): "Атаки дронов могут быть направлены на то, чтобы напомнить Путину, что он не может делать все, что захочет".Мар Мирон (Королевский колледж Лондона): "У Украины нет других вариантов на фоне неблагоприятной обстановки на фронте".На самом деле для русофобского Запада совершенно неважно, под какие даты и юбилеи стараться нанести нам максимальный вред. Еще в 2023 году американский мозговой центр Atlantic Council немного "спалился", прямо признавшись в том, что "западные лидеры полностью признают право Украины на удары по любым российским целям (включая гражданские)". Если же одновременно удастся испортить праздник — и того лучше.Очевидно, что Россия переживет любые провокации и удары, даже под День Победы, и наша решимость идти до конца только крепнет, потому что все маски скинуты и календарь вдруг перенес нас на 80 лет назад.И получается так, что чтить память и продолжать дело Семена Ивановича Зеленского, деда нынешнего просроченного президента Украины, приходится не его внуку, а российской армии. Семен Зеленский был фронтовиком, командиром, кавалером двух орденов Красной Звезды, он участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны и закончил войну в Берлине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя провокацию Киева в канун Дня Победы, был достаточно сдержан: "В Киеве прекрасно знают об инициативе Путина о перемирии в праздничные дни, <...> (но) мы видим реальные действия. Они продолжают демонстрировать свою сущность, неготовность к миру и склонность к террористическим действиям — попыткам нанесения ударов по мирным объектам. И это оправдывает продолжение СВО".Это означает одно — считайте часы до окончания перемирия и молитесь: Семен Зеленский и миллионы других героев заранее благословили нас закончить начатое ими раз и навсегда.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html

https://ria.ru/20250507/evropa-2015343085.html

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, аналитика