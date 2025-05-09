https://ria.ru/20250509/donetsk-2016025111.html

На донецкий вокзал прибыл первый за 11 лет пассажирский поезд

На донецкий вокзал прибыл первый за 11 лет пассажирский поезд - РИА Новости, 09.05.2025

На донецкий вокзал прибыл первый за 11 лет пассажирский поезд

Первый за 11 лет пассажирский поезд прибыл на донецкий железнодорожный вокзал, сообщила РИА Новости начальник вокзала "Донецк" донецкого филиала ФГУП "Железные... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:24:00+03:00

2025-05-09T13:24:00+03:00

2025-05-09T13:24:00+03:00

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Первый за 11 лет пассажирский поезд прибыл на донецкий железнодорожный вокзал, сообщила РИА Новости начальник вокзала "Донецк" донецкого филиала ФГУП "Железные дороги Новороссии" Валерия Бензик. "Сегодня прибывает поезд Дебальцево-Донецк, продленный с 9 мая 2025 года со станции Ясноватая до станции Донецк. В 2014 году наши сотрудники, несмотря на обстрелы и ствольные артиллерии, продолжали отправлять поезда, эвакуировали пассажиров, провожали в бомбоубежище. После того вследствие высокой опасности обстрелов инфраструктуры и подвижного состава, было принято решение временно приостановить движение до вокзала Донецк", - сказала Бензик. Местные жители надеются, что в скором времени на донецкий вокзал будут прибывать и поезда дальнего следования. "У нас 11 лет, почти 12, с нашего вокзала ничего не уходило. Это первая электричка. Впервые пустили сообщение. Сначала пригородное, но мы надеемся, что в скором будущем пойдут и поезда дальнего сообщения", - поделилась одна из первых пассажиров прибывшего поезда Наталья. Ранее с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы, выступал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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Прибытие первого за 11 лет поезда на ж/д вокзал Донецка Первый за 11 лет пассажирский поезд прибыл на ж/д вокзал Донецка, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-09T13:24 true PT1M00S

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россия, донецк, донецкая народная республика