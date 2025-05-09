https://ria.ru/20250509/dodik-2016085563.html

Додик после разговора с Путиным выразил уверенность в поддержке России

Додик после разговора с Путиным выразил уверенность в поддержке России - РИА Новости, 09.05.2025

Додик после разговора с Путиным выразил уверенность в поддержке России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в пятницу, что встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, отметил, что РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:27:00+03:00

2025-05-09T17:27:00+03:00

2025-05-09T17:30:00+03:00

россия

в мире

республика сербская

владимир путин

милорад додик

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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в пятницу, что встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, отметил, что Республика Сербская может рассчитывать на поддержку РФ в защите Дейтонского соглашения, определяющего ее права и полномочия.Додик находится в России, где участвует в праздновании 80-летия Победы над фашизмом."После завершения Великого парада российской армии в Москве сегодня разговаривал с президентом Владимиром Путиным о братском сотрудничестве русского и сербского народов. Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России и президента Путина в защите Дейтонского мирного соглашения", - заявил лидер боснийских сербов в соцсети Х.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. После этого Додик посещал с рабочими визитами Сербию, Израиль и Россию.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко.

https://ria.ru/20250509/peskov-2016055481.html

https://ria.ru/20250509/evrosoyuz-2016070919.html

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россия, в мире, республика сербская, владимир путин, милорад додик