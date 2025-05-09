Додик после разговора с Путиным выразил уверенность в поддержке России
Додик заявил, что РС БиГ может рассчитывать на поддержку России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в пятницу, что встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, отметил, что Республика Сербская может рассчитывать на поддержку РФ в защите Дейтонского соглашения, определяющего ее права и полномочия.
Додик находится в России, где участвует в праздновании 80-летия Победы над фашизмом.
"После завершения Великого парада российской армии в Москве сегодня разговаривал с президентом Владимиром Путиным о братском сотрудничестве русского и сербского народов. Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России и президента Путина в защите Дейтонского мирного соглашения", - заявил лидер боснийских сербов в соцсети Х.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. После этого Додик посещал с рабочими визитами Сербию, Израиль и Россию.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко.