https://ria.ru/20250509/dnr-2016059888.html

В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе

В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе - РИА Новости, 09.05.2025

В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе

Масштабная архивная работа по восстановлению имён неизвестных солдат, погибших в Донбассе, будет проведена в Донецкой Народной Республике ко дню освобождения... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:40:00+03:00

2025-05-09T15:40:00+03:00

2025-05-09T15:40:00+03:00

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САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Масштабная архивная работа по восстановлению имён неизвестных солдат, погибших в Донбассе, будет проведена в Донецкой Народной Республике ко дню освобождения Донбасса, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. "Мы дали старт огромному и важному проекту по сохранению исторической памяти "В списках не значится - Сталинская область"... Это большая архивная работа с документами по поиску имён тех, кто лежит в могилах неизвестного солдата", - сказал Макаров агентству. По его словам, после нахождения имён погибших защитников Донбасса будут разыскивать их родственников по всему миру с целью собрать семьи солдат на территории региона и показать, что подвиг погибших не забыт. Мероприятие планируется провести ко дню освобождения Донбасса 8 сентября.

https://ria.ru/20250509/dnr-2016041324.html

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донбасс, донецкая народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия