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В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:40 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/dnr-2016059888.html
В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе
В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе - РИА Новости, 09.05.2025
В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе
Масштабная архивная работа по восстановлению имён неизвестных солдат, погибших в Донбассе, будет проведена в Донецкой Народной Республике ко дню освобождения... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:40:00+03:00
2025-05-09T15:40:00+03:00
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САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Масштабная архивная работа по восстановлению имён неизвестных солдат, погибших в Донбассе, будет проведена в Донецкой Народной Республике ко дню освобождения Донбасса, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров. "Мы дали старт огромному и важному проекту по сохранению исторической памяти "В списках не значится - Сталинская область"... Это большая архивная работа с документами по поиску имён тех, кто лежит в могилах неизвестного солдата", - сказал Макаров агентству. По его словам, после нахождения имён погибших защитников Донбасса будут разыскивать их родственников по всему миру с целью собрать семьи солдат на территории региона и показать, что подвиг погибших не забыт. Мероприятие планируется провести ко дню освобождения Донбасса 8 сентября.
https://ria.ru/20250509/dnr-2016041324.html
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донбасс, донецкая народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донбасс, Донецкая Народная Республика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В ДНР восстановят имена неизвестных солдат, погибших в Донбассе

В ДНР проведут архивную работу по поиску имен погибших освободителей Донбасса

© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанкДонбасская стратегическая наступательная операция
Донбасская стратегическая наступательная операция - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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Донбасская стратегическая наступательная операция. Архивное фото
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САУР-МОГИЛА, 9 мая - РИА Новости. Масштабная архивная работа по восстановлению имён неизвестных солдат, погибших в Донбассе, будет проведена в Донецкой Народной Республике ко дню освобождения Донбасса, рассказал РИА Новости министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.
"Мы дали старт огромному и важному проекту по сохранению исторической памяти "В списках не значится - Сталинская область"... Это большая архивная работа с документами по поиску имён тех, кто лежит в могилах неизвестного солдата", - сказал Макаров агентству.
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По его словам, после нахождения имён погибших защитников Донбасса будут разыскивать их родственников по всему миру с целью собрать семьи солдат на территории региона и показать, что подвиг погибших не забыт.
Мероприятие планируется провести ко дню освобождения Донбасса 8 сентября.
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