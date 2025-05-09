https://ria.ru/20250509/dnr-2016040622.html

В ДНР отметили 80-ю годовщину Победы

В ДНР отметили 80-ю годовщину Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В ДНР отметили 80-ю годовщину Победы

На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР прошло торжественное празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:18:00+03:00

2025-05-09T14:18:00+03:00

2025-05-09T14:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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донбасс

донецкая народная республика

брест

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александр волошин

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР прошло торжественное празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент РИА Новости. "Эта высота является местом силы, местом концентрации подвига, где началось освобождение Донбасса как в годы Великой Отечественной войны, так и событий 2014 года. Символично, что восстановление Донбасса началось отсюда... Мы понимаем, сколько еще предстоит работы. Мы поставили Донбасс на мирные рельсы. Донбасс восстанавливается при поддержке всей страны... Уважаемые друзья, прошло 80 лет, как наши предки сломали хребет фашизму… Наша святая обязанность их помнить и увековечить их память", - рассказал в ходе своей торжественной речи глава ДНР Денис Пушилин. На мероприятии прошло торжественное возложение цветов к монументам защитников Донбасса, панихида павшим солдатам, а также раскрытие самого большого знамени Победы в мире, которое направится в Брест в рамках проекта "Непокоренные". В конце жители ДНР и ЛНР провели многокилометровый автопробег. "До мурашек пробирает, пробивает масштабом и ощущением того, что каждый сантиметр и миллиметр этой земли пропитан кровью наших бойцов и защитников Отечества, тех, кто стоял за эту священную землю… Мы гордимся 80 лет этой Победой и будем гордиться бесконечно, потому что ценой десятков миллионов жизней нам дали возможность просто появиться на свет", - рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Курган Саур-Могила стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур -Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был практически разрушен. В 2022 году мемориал был восстановлен в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250509/cheljabinsk-2016014490.html

https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016018093.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, брест, денис пушилин, александр волошин, владимир путин