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Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию - РИА Новости, 09.05.2025
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16:44 09.05.2025 (обновлено: 17:26 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/dmitriev-2016074958.html
Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию
Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию - РИА Новости, 09.05.2025
Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию
Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию, а также к совместным проектам в этой сфере, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:44:00+03:00
2025-05-09T17:26:00+03:00
экономика
россия
бразилия
кирилл дмитриев
владимир путин
луис инасиу лула да силва
российский фонд прямых инвестиций
брикс
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию, а также к совместным проектам в этой сфере, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале."Принял участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Бразилия — один из ключевых стратегических партнёров России в Латинской Америке", - написал Дмитриев, отметив, что в прошлом году двусторонний товарооборот между странами достиг рекордных 12,4 миллиарда долларов и показал рост на 9,3%."Около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России - сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять как по части расширения торговых поставок, так и в рамках проектов по совместному производству на местных территории", - добавил он. Кроме того, по его словам, страны ведут активную работу по запуску совместных проектов в области искусственного интеллекта, медицины, промышленности и добычи полезных ископаемых."РФПИ способствует выходу российских высокотехнологичных компаний на местный рынок, включая энергетику и инфраструктуру, в партнерстве с профильными министерствами. Потенциал двух стран в сфере науки и технологий позволяет запускать масштабные и долгосрочные инициативы, в том числе в рамках объединения БРИКС", - заключил Дмитриев.В пресс-службе РФПИ также сообщили, что фонд рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций.Там напомнили, что на полях форума БРИКС в 2024 РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией. "Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении пресс-службы фонда.
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экономика, россия, бразилия, кирилл дмитриев, владимир путин, луис инасиу лула да силва, российский фонд прямых инвестиций, брикс, технологии
Экономика, Россия, Бразилия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Российский фонд прямых инвестиций, БРИКС, Технологии
Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию

Дмитриев: Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию, а также к совместным проектам в этой сфере, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
"Принял участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Бразилия — один из ключевых стратегических партнёров России в Латинской Америке", - написал Дмитриев, отметив, что в прошлом году двусторонний товарооборот между странами достиг рекордных 12,4 миллиарда долларов и показал рост на 9,3%.
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"Около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России - сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять как по части расширения торговых поставок, так и в рамках проектов по совместному производству на местных территории", - добавил он. Кроме того, по его словам, страны ведут активную работу по запуску совместных проектов в области искусственного интеллекта, медицины, промышленности и добычи полезных ископаемых.
"РФПИ способствует выходу российских высокотехнологичных компаний на местный рынок, включая энергетику и инфраструктуру, в партнерстве с профильными министерствами. Потенциал двух стран в сфере науки и технологий позволяет запускать масштабные и долгосрочные инициативы, в том числе в рамках объединения БРИКС", - заключил Дмитриев.
В пресс-службе РФПИ также сообщили, что фонд рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций.
Там напомнили, что на полях форума БРИКС в 2024 РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией. "Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении пресс-службы фонда.
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ЭкономикаРоссияБразилияКирилл ДмитриевВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваРоссийский фонд прямых инвестицийБРИКСТехнологии
 
 
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