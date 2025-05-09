https://ria.ru/20250509/dmitriev-2016074958.html

Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию

Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию - РИА Новости, 09.05.2025

Дмитриев высказался о поставках российских удобрений в Бразилию

Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию, а также к совместным проектам в этой сфере, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:44:00+03:00

2025-05-09T16:44:00+03:00

2025-05-09T17:26:00+03:00

экономика

россия

бразилия

кирилл дмитриев

владимир путин

луис инасиу лула да силва

российский фонд прямых инвестиций

брикс

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова к расширению поставок удобрений в Бразилию, а также к совместным проектам в этой сфере, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале."Принял участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Бразилия — один из ключевых стратегических партнёров России в Латинской Америке", - написал Дмитриев, отметив, что в прошлом году двусторонний товарооборот между странами достиг рекордных 12,4 миллиарда долларов и показал рост на 9,3%."Около 25% всех импортируемых удобрений Бразилия получает именно из России - сотрудничество в этой сфере мы готовы углублять как по части расширения торговых поставок, так и в рамках проектов по совместному производству на местных территории", - добавил он. Кроме того, по его словам, страны ведут активную работу по запуску совместных проектов в области искусственного интеллекта, медицины, промышленности и добычи полезных ископаемых."РФПИ способствует выходу российских высокотехнологичных компаний на местный рынок, включая энергетику и инфраструктуру, в партнерстве с профильными министерствами. Потенциал двух стран в сфере науки и технологий позволяет запускать масштабные и долгосрочные инициативы, в том числе в рамках объединения БРИКС", - заключил Дмитриев.В пресс-службе РФПИ также сообщили, что фонд рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций.Там напомнили, что на полях форума БРИКС в 2024 РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией. "Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта", - отмечается в сообщении пресс-службы фонда.

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html

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экономика, россия, бразилия, кирилл дмитриев, владимир путин, луис инасиу лула да силва, российский фонд прямых инвестиций, брикс, технологии