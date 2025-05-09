https://ria.ru/20250509/diplomat-2015912124.html

Дипломат рассказал о работе на железной дороге в ВОВ

Дипломат рассказал о работе на железной дороге в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

Дипломат рассказал о работе на железной дороге в ВОВ

Бывший посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Акопов, подростком работавший на Закавказской железной дороге в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:18:00+03:00

2025-05-09T07:18:00+03:00

2025-05-09T07:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

египет

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший посол СССР в Кувейте и Ливии Погос Акопов, подростком работавший на Закавказской железной дороге в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости, что он и его однокурсники по Тбилисскому техникуму железнодорожного транспорта жили на казарменном положении, совмещая учебу с постоянной работой. "Мы продолжали и учебу, и работу ... С 9.00 до 13.00 учеба, и с 14.00 примерно до 18.00, 19.00, а иногда до 22.00 - на заводе, а со второго, третьего курса мы фактически работали на Закавказской железной дороге", - рассказал Акопов. Он добавил, что в эти тяжелые годы в качестве питания полагалось по 300 граммов хлеба, а работа шла в заболоченных, малярийных районах. "Закавказская железная дорога тогда находилась на военном положении. Мы обслуживали путевое хозяйство, сигнализацию, централизацию и блокировку. Это значит все светофоры, все стрелочные переводы - движение поездов было связано с этим, а все, кто был связан с движением поездов, и день, и ночь были на казарменном положении", - сказал собеседник агентства. После войны, в 1947 году, Акопов приехал в Москву и поступил в Московский государственный экономический институт, по окончании которого был принят на работу в Госплан СССР. С 1957 по 1960 учился в Высшей дипломатической школе (будущей Дипломатической академии), а в 1960 отправился в свою первую командировку - в Египет, откуда вернулся в 1965 году, а потом, в 1967, снова был туда направлен. Свою карьеру в Египте Акопов начал третьим секретарем, а закончил в 1977 году, будучи уже советником-посланником, временным поверенным в делах СССР в Египте. В 1983-1986 годах он был послом СССР в Кувейте, с 1986 по 1991 год - в Ливии.

https://ria.ru/20250509/mayor-2015907380.html

https://ria.ru/20250509/minenergo-2015900674.html

ссср

египет

москва

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80-летие победы в великой отечественной войне, ссср, египет, москва