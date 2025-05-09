https://ria.ru/20250509/derevo-2016051564.html

В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда

В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда - РИА Новости, 09.05.2025

В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда

Двое мужчин в Великобритании были признаны в суде виновными в спиле дерева Робин Гуда, одного из самых известных деревьев страны, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:58:00+03:00

2025-05-09T14:58:00+03:00

2025-05-09T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Двое мужчин в Великобритании были признаны в суде виновными в спиле дерева Робин Гуда, одного из самых известных деревьев страны, сообщил телеканал Sky News. "Двое мужчин были признаны виновными в спиле известного платана, который простоял более 150 лет", - говорится в сообщении телеканала. Проходящие по этому делу 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс отрицали все обвинения, однако присяжные вынесли им обвинительный приговор, передаёт Sky News. Распил дерева нанес ущерб более чем в 620 тысяч фунтов стерлингов, еще в свыше тысячу фунтов следствие оценило повреждения, нанесенные находящемуся рядом валу Адриана. Вал представляет собой построенное римлянами оборонительное сооружение, оно включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и пострадало при падении спиленного платана. Как отмечает газета Daily Mail, преступникам может грозить до 10 лет тюрьмы. В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что "дерево Робин Гуда" было спилено неизвестными. Правоохранители начали расследование предполагаемого "умышленного акта вандализма" и сообщили позднее о задержании нескольких человек. Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд : Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание "Дерево года" в Англии. В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из "платана" в "пень". В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка.

https://ria.ru/20250416/britaniya-2011574010.html

https://ria.ru/20240809/sotsseti-1965283699.html

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