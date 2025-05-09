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Историк рассказал, о чем напоминает День Победы
Историк рассказал, о чем напоминает День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Историк рассказал, о чем напоминает День Победы
Памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, предупреждают людей о том, что мир необходимо активно защищать, а не пассивно ждать,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:03:00+03:00
2025-05-09T06:03:00+03:00
2025-05-09T06:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
восточная европа
оон
всемирная торговая организация (вто)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне, предупреждают людей о том, что мир необходимо активно защищать, а не пассивно ждать, заявил РИА Новости доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Эньюань. "В настоящее время глобальный популизм и ультранационализм на подъеме, а геополитические конфликты возникают все чаще. Памятные мероприятия предупреждают людей о том, что мир необходимо активно защищать, а не пассивно ждать", - заявил У Эньюань. Он отметил, что одним из итогов Второй мировой войны стало создание Организации Объединенных Наций и формирование основы для международного порядка, основанного на правилах. "Памятные мероприятия, посвященные годовщине победы во Второй мировой войне, призывают все страны уважать цели Устава ООН и укреплять многостороннюю структуру, выступая против политики односторонних действий и гегемонии", - указал он. По словам эксперта, "Россия и Китая, будучи постоянными членами СБ ООН, несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности во всем мире, а также за отстаивание равноправной и упорядоченной многополярности мира". "Поэтому в нынешних условиях бесчинства одностороннего запугивания Китай и Россия несут ответственность за поддержание международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, международной системы с центральной ролью ООН, а также многосторонней торговой системы и правил Всемирной торговой организации", - подчеркнул аналитик.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015904038.html
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россия, китай, восточная европа, оон, всемирная торговая организация (вто), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Восточная Европа, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Историк рассказал, о чем напоминает День Победы
Историк У Эньюань: День Победы напоминает о том, что мир нужно защищать