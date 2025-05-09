Театр "Современник" представит в День Победы две постановки
Театр "Современник" представит две постановки 9 мая
Театр "Современник" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва" на Другой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Для нашего театра день Победы – очень личный праздник. Создатели "Современника" - дети военного поколения: их отцы сражались на фронте, матери работали в тылу, а все их детство прошло под знаком народного подвига и самопожертвования", - сказано в сообщении.
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В День Победы на Другой сцене театра представят литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва".
"Мы проложим визуальный маршрут от Красной площади к театру "Современник" по улицам города, связанным с важнейшими страницами жизни военной Москвы", - рассказали создатели композиции.
В этот вечер зрители услышат стихи и прозу о героизме советского народа Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского, Юрия Левитанского и других современников Великой Отечественной войны. В исполнении артистов театра прозвучат истории о войне, любви и стойкости.
На Основной сцене представят спектакль в постановке Марины Брусникиной "Небылица". История обыкновенной любви" по пьесе Анны Батуриной "Фронтовичка". Это поразительная история Марии Небылицы – юной балерины, попавшей на фронт, пережившей тиф, потерю ребёнка и предательство любимого. Ее судьба – часть большой трагедии военного поколения.
Постановка Брусникиной – не просто спектакль, а антивоенный манифест, наполненный верой в жизнь и любовь. Это история, после которой хочется жить - так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.
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