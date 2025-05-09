Рейтинг@Mail.ru
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:53 09.05.2025 (обновлено: 19:54 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/den-2016109327.html
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки - РИА Новости, 09.05.2025
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:53:00+03:00
2025-05-09T19:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
марина брусникина
константин симонов (политолог)
александр твардовский
день победы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940186925_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_079f7235ab3e6c55bf9ee73a4773e7db.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва" на Другой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Для нашего театра день Победы – очень личный праздник. Создатели "Современника" - дети военного поколения: их отцы сражались на фронте, матери работали в тылу, а все их детство прошло под знаком народного подвига и самопожертвования", - сказано в сообщении. В День Победы на Другой сцене театра представят литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва". "Мы проложим визуальный маршрут от Красной площади к театру "Современник" по улицам города, связанным с важнейшими страницами жизни военной Москвы", - рассказали создатели композиции. В этот вечер зрители услышат стихи и прозу о героизме советского народа Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского, Юрия Левитанского и других современников Великой Отечественной войны. В исполнении артистов театра прозвучат истории о войне, любви и стойкости. На Основной сцене представят спектакль в постановке Марины Брусникиной "Небылица". История обыкновенной любви" по пьесе Анны Батуриной "Фронтовичка". Это поразительная история Марии Небылицы – юной балерины, попавшей на фронт, пережившей тиф, потерю ребёнка и предательство любимого. Ее судьба – часть большой трагедии военного поколения. Постановка Брусникиной – не просто спектакль, а антивоенный манифест, наполненный верой в жизнь и любовь. Это история, после которой хочется жить - так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html
https://ria.ru/20250425/peskov-2013502805.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940186925_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_650939c5c784786e046d0509de6a1955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марина брусникина, константин симонов (политолог), александр твардовский, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Марина Брусникина, Константин Симонов (политолог), Александр Твардовский, День Победы, Общество
Театр "Современник" представит в День Победы две постановки

Театр "Современник" представит две постановки 9 мая

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТеатр "Современник" в Москве
Театр Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Театр "Современник" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Театр "Современник" представит в День Победы две постановки: спектакль "Небылица. История обыкновенной любви" на Основной сцене и литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва" на Другой сцене, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Для нашего театра день Победы – очень личный праздник. Создатели "Современника" - дети военного поколения: их отцы сражались на фронте, матери работали в тылу, а все их детство прошло под знаком народного подвига и самопожертвования", - сказано в сообщении.
Зрительный зал Малого театра - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Малом театре откроется выставка "Малый театр – фронту"
27 апреля, 00:26
В День Победы на Другой сцене театра представят литературную композицию "Навигатор Победы: говорит Москва".
"Мы проложим визуальный маршрут от Красной площади к театру "Современник" по улицам города, связанным с важнейшими страницами жизни военной Москвы", - рассказали создатели композиции.
В этот вечер зрители услышат стихи и прозу о героизме советского народа Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Александра Твардовского, Юрия Левитанского и других современников Великой Отечественной войны. В исполнении артистов театра прозвучат истории о войне, любви и стойкости.
На Основной сцене представят спектакль в постановке Марины Брусникиной "Небылица". История обыкновенной любви" по пьесе Анны Батуриной "Фронтовичка". Это поразительная история Марии Небылицы – юной балерины, попавшей на фронт, пережившей тиф, потерю ребёнка и предательство любимого. Ее судьба – часть большой трагедии военного поколения.
Постановка Брусникиной – не просто спектакль, а антивоенный манифест, наполненный верой в жизнь и любовь. Это история, после которой хочется жить - так, как мечтали те, кто подарил нам Победу.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Песков назвал передачу памяти о Победе святой обязанностью
25 апреля, 19:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМарина БрусникинаКонстантин Симонов (политолог)Александр ТвардовскийДень ПобедыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала