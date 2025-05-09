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СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:43 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:43:00+03:00
2025-05-09T08:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
москва
владимир зеленский
google
страна.ua
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на данные поисковой системы. "На Украине утром 9 мая лидируют запросы, связанные с отмечавшимся ранее Днем Победы. Люди ищут открытки и поздравления с этим праздником, а также трансляции с парадом победы в Москве… Как видим, многие пользователи Google с Украины продолжают отмечать День Победы 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
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украина, москва, владимир зеленский, google, страна.ua, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Google, Страна.ua, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google

На Украине в пятницу День Победы стал самым популярным запросом в Google

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на данные поисковой системы.
"На Украине утром 9 мая лидируют запросы, связанные с отмечавшимся ранее Днем Победы. Люди ищут открытки и поздравления с этим праздником, а также трансляции с парадом победы в Москве… Как видим, многие пользователи Google с Украины продолжают отмечать День Победы 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
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