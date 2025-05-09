https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:43:00+03:00
2025-05-09T08:43:00+03:00
2025-05-09T08:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
москва
владимир зеленский
google
страна.ua
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на данные поисковой системы. "На Украине утром 9 мая лидируют запросы, связанные с отмечавшимся ранее Днем Победы. Люди ищут открытки и поздравления с этим праздником, а также трансляции с парадом победы в Москве… Как видим, многие пользователи Google с Украины продолжают отмечать День Победы 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003851093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Google, Страна.ua, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google
На Украине в пятницу День Победы стал самым популярным запросом в Google