https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html

СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google

СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google - РИА Новости, 09.05.2025

СМИ: на Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:43:00+03:00

2025-05-09T08:43:00+03:00

2025-05-09T08:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

украина

москва

владимир зеленский

google

страна.ua

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в пятницу утром, несмотря на указ Владимира Зеленского о замене праздника на День Европы, украинцы ищут открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции с парадом в Москве, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на данные поисковой системы. "На Украине утром 9 мая лидируют запросы, связанные с отмечавшимся ранее Днем Победы. Люди ищут открытки и поздравления с этим праздником, а также трансляции с парадом победы в Москве… Как видим, многие пользователи Google с Украины продолжают отмечать День Победы 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003851093.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, москва, владимир зеленский, google, страна.ua, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне