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Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.05.2025
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17:45 09.05.2025 (обновлено: 17:46 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/defitsit-2016089535.html
Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.05.2025
Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:45:00+03:00
2025-05-09T17:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сокращению расходов и численности госаппарата, сообщило бюджетное управление конгресса (CBO). Согласно отчету, за период с октября по апрель федеральные расходы выросли на 342 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной рост пришелся на оборону, иммиграционные программы и социальные обязательства. Доходы бюджета за это время увеличились лишь на 146 миллиардов долларов, несмотря на более высокий сбор подоходного налога. "Расходы на оборону и иммиграцию, а также продолжающееся давление на системы социального обеспечения и здравоохранения увеличили дефицит бюджета на 196 миллиардов долларов с начала текущего финансового года", - говорится в документе управления конгресса. Бюджетное управление конгресса уточняет, что расходы на оборону выросли на 39 миллиардов долларов, на министерство внутренней безопасности - на 18 миллиардов долларов. Самый существенный вклад в дефицит внесли выплаты по программам Social Security и Medicare, общая сумма которых достигла почти 1,5 триллиона долларов - на 70 миллиардов долларов больше, чем годом ранее. На фоне этих показателей администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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сша, америка, дональд трамп, скотт бессент, майк джонсон, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Майк Джонсон, В мире
Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США вырос на $196 млрд, несмотря на все усилия по сокращению

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сокращению расходов и численности госаппарата, сообщило бюджетное управление конгресса (CBO).
Согласно отчету, за период с октября по апрель федеральные расходы выросли на 342 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной рост пришелся на оборону, иммиграционные программы и социальные обязательства. Доходы бюджета за это время увеличились лишь на 146 миллиардов долларов, несмотря на более высокий сбор подоходного налога.
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"Расходы на оборону и иммиграцию, а также продолжающееся давление на системы социального обеспечения и здравоохранения увеличили дефицит бюджета на 196 миллиардов долларов с начала текущего финансового года", - говорится в документе управления конгресса.
Бюджетное управление конгресса уточняет, что расходы на оборону выросли на 39 миллиардов долларов, на министерство внутренней безопасности - на 18 миллиардов долларов. Самый существенный вклад в дефицит внесли выплаты по программам Social Security и Medicare, общая сумма которых достигла почти 1,5 триллиона долларов - на 70 миллиардов долларов больше, чем годом ранее.
На фоне этих показателей администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов.
Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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