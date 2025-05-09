https://ria.ru/20250509/defitsit-2016089535.html

Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов - РИА Новости, 09.05.2025

Дефицит бюджета США с начала года вырос на 196 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:45:00+03:00

2025-05-09T17:45:00+03:00

2025-05-09T17:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сокращению расходов и численности госаппарата, сообщило бюджетное управление конгресса (CBO). Согласно отчету, за период с октября по апрель федеральные расходы выросли на 342 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной рост пришелся на оборону, иммиграционные программы и социальные обязательства. Доходы бюджета за это время увеличились лишь на 146 миллиардов долларов, несмотря на более высокий сбор подоходного налога. "Расходы на оборону и иммиграцию, а также продолжающееся давление на системы социального обеспечения и здравоохранения увеличили дефицит бюджета на 196 миллиардов долларов с начала текущего финансового года", - говорится в документе управления конгресса. Бюджетное управление конгресса уточняет, что расходы на оборону выросли на 39 миллиардов долларов, на министерство внутренней безопасности - на 18 миллиардов долларов. Самый существенный вклад в дефицит внесли выплаты по программам Social Security и Medicare, общая сумма которых достигла почти 1,5 триллиона долларов - на 70 миллиардов долларов больше, чем годом ранее. На фоне этих показателей администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов. Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250317/byudzhet-2005099551.html

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сша, америка, дональд трамп, скотт бессент, майк джонсон, в мире