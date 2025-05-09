https://ria.ru/20250509/chita-2015933012.html

В Чите прошел военный парад

В Чите прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025

В Чите прошел военный парад

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в пятницу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:44:00+03:00

2025-05-09T09:44:00+03:00

2025-05-09T09:44:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в пятницу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. "На площади Ленина состоялся парад войск Читинского гарнизона, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади столицы Забайкальского края прошли около двух тысяч человек, более 50 единиц боевой и специальной техники. Руководил парадом начальник штаба гвардейской общевойсковой армии, генерал-майор Иван Шканов", - говорится в сообщении. Открыл торжественное прохождение войск вынос государственного флага РФ и Знамени Победы знамённой группой роты почётного караула. Торжественным маршем перед зрителями прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. "Механизированные колонны возглавили танк Т-34, ставший символом Победы в Великой Отечественной войне и лучшая противотанковая артиллерийская установка того времени СУ-100. Затем по площади проехала ретро-колонна, состоящая из советских тяжелых мотоциклов М-72, автомобиля ГАЗ-67-б, американских автомобилей Додж и Виллис, грузовика ЗИС-5", - отмечается в сообщении. Впервые в составе колонны проехал модернизированный танк Т-72-Б3М, получивший усовершенствованную 125-миллиметровую пушку и современную динамическую защиту "Реликт". В параде участвовали и танки Т-62М, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", пусковые комплексы Искандер-М, комплексы РЭБ "Палантин", цифровые радиорелейные станции Р-416 ГМ и другие, сообщает ВВО. "Особенностью парада, посвященного 80-летию Великой Победы, стало участие в нем героев специальной военной операции. Среди них... кавалеры Ордена "Мужества", награжденные медалями "За Отвагу", "Жукова", знаками отличия "Георгиевский крест", - отмечается в сообщении. Также участвовали юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России, расчет казаков Забайкальского казачьего войска. Парад проходил под музыкальное сопровождение сводного военного оркестра Читинского гарнизона.

https://ria.ru/20250509/parad-2015900022.html

https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015925593.html

https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015901368.html

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справки, забайкальский край, россия, чита, группа газ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, т-72 "урал"