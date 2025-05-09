Рейтинг@Mail.ru
В Чите прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/chita-2015933012.html
В Чите прошел военный парад
В Чите прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
В Чите прошел военный парад
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в пятницу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:44:00+03:00
2025-05-09T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
справки
забайкальский край
россия
чита
группа газ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64464/58/644645820_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_9f145a60e22fb0b7f6fc419ac6f730ec.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в пятницу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. "На площади Ленина состоялся парад войск Читинского гарнизона, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади столицы Забайкальского края прошли около двух тысяч человек, более 50 единиц боевой и специальной техники. Руководил парадом начальник штаба гвардейской общевойсковой армии, генерал-майор Иван Шканов", - говорится в сообщении. Открыл торжественное прохождение войск вынос государственного флага РФ и Знамени Победы знамённой группой роты почётного караула. Торжественным маршем перед зрителями прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. "Механизированные колонны возглавили танк Т-34, ставший символом Победы в Великой Отечественной войне и лучшая противотанковая артиллерийская установка того времени СУ-100. Затем по площади проехала ретро-колонна, состоящая из советских тяжелых мотоциклов М-72, автомобиля ГАЗ-67-б, американских автомобилей Додж и Виллис, грузовика ЗИС-5", - отмечается в сообщении. Впервые в составе колонны проехал модернизированный танк Т-72-Б3М, получивший усовершенствованную 125-миллиметровую пушку и современную динамическую защиту "Реликт". В параде участвовали и танки Т-62М, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", пусковые комплексы Искандер-М, комплексы РЭБ "Палантин", цифровые радиорелейные станции Р-416 ГМ и другие, сообщает ВВО. "Особенностью парада, посвященного 80-летию Великой Победы, стало участие в нем героев специальной военной операции. Среди них... кавалеры Ордена "Мужества", награжденные медалями "За Отвагу", "Жукова", знаками отличия "Георгиевский крест", - отмечается в сообщении. Также участвовали юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России, расчет казаков Забайкальского казачьего войска. Парад проходил под музыкальное сопровождение сводного военного оркестра Читинского гарнизона.
https://ria.ru/20250509/parad-2015900022.html
https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015925593.html
https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015901368.html
забайкальский край
россия
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64464/58/644645820_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_c0b3cb42cfef755ae44e84a8330e13e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, забайкальский край, россия, чита, группа газ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т-34, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, Справки, Забайкальский край, Россия, Чита, Группа ГАЗ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Т-34, Т-72 "Урал"
В Чите прошел военный парад

В Чите прошел парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Андрей КозловПарад Победы в Чите
Парад Победы в Чите - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Парад Победы в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в пятницу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"На площади Ленина состоялся парад войск Читинского гарнизона, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади столицы Забайкальского края прошли около двух тысяч человек, более 50 единиц боевой и специальной техники. Руководил парадом начальник штаба гвардейской общевойсковой армии, генерал-майор Иван Шканов", - говорится в сообщении.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Сахалине прошел парад к 80-летию Великой Победы
Вчера, 03:45
Открыл торжественное прохождение войск вынос государственного флага РФ и Знамени Победы знамённой группой роты почётного караула. Торжественным маршем перед зрителями прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Механизированные колонны возглавили танк Т-34, ставший символом Победы в Великой Отечественной войне и лучшая противотанковая артиллерийская установка того времени СУ-100. Затем по площади проехала ретро-колонна, состоящая из советских тяжелых мотоциклов М-72, автомобиля ГАЗ-67-б, американских автомобилей Додж и Виллис, грузовика ЗИС-5", - отмечается в сообщении.
Военный парад в Екатеринбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Екатеринбурге впервые представили современную военную технику на параде
Вчера, 09:16
Впервые в составе колонны проехал модернизированный танк Т-72-Б3М, получивший усовершенствованную 125-миллиметровую пушку и современную динамическую защиту "Реликт". В параде участвовали и танки Т-62М, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", пусковые комплексы Искандер-М, комплексы РЭБ "Палантин", цифровые радиорелейные станции Р-416 ГМ и другие, сообщает ВВО.
"Особенностью парада, посвященного 80-летию Великой Победы, стало участие в нем героев специальной военной операции. Среди них... кавалеры Ордена "Мужества", награжденные медалями "За Отвагу", "Жукова", знаками отличия "Георгиевский крест", - отмечается в сообщении.
Также участвовали юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России, расчет казаков Забайкальского казачьего войска. Парад проходил под музыкальное сопровождение сводного военного оркестра Читинского гарнизона.
Военный парад во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы
Вчера, 04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиЗабайкальский крайРоссияЧитаГруппа ГАЗФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Т-34Т-72 "Урал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала