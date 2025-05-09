https://ria.ru/20250509/chernyshenko-2016043511.html

Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны

Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025

Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:28:00+03:00

2025-05-09T14:28:00+03:00

2025-05-09T14:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

дмитрий чернышенко

центр знаний машук

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы Великой Отечественной войны. "Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии. Они вели занятия в самых сложных условиях, делились знаниями и душевным теплом, создавали новые методики. Все это свидетельствует о стойкости советской системы образования и героизме учителей", - сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что современные педагоги также остаются верны своему делу: продолжают передавать ученикам знания и формируют у них крепкую ценностную основу. Кроме того, в День Победы в России стартует новый проект о подвигах учителей во время войны – "Подвиг учителя", созданный Центром знаний "Машук" совместно с участниками Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы "Школьный музей Победы". В рамках него все желающие смогут узнать реальные истории педагогов-героев, воевавших на фронте. Также Чернышенко напомнил о достижениях советских ученых, изобретателей, преподавателей вузов и студентов в годы Великой Отечественной войны. Они создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры. "Пример современных героев СВО показывает, что и сейчас в нашей стране есть самоотверженные люди – настоящие патриоты", - подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20250504/programma-2014885089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий чернышенко, центр знаний машук, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне