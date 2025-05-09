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Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/chernyshenko-2016043511.html
Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны
Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны - РИА Новости, 09.05.2025
Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:28:00+03:00
2025-05-09T14:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
дмитрий чернышенко
центр знаний машук
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы Великой Отечественной войны. "Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии. Они вели занятия в самых сложных условиях, делились знаниями и душевным теплом, создавали новые методики. Все это свидетельствует о стойкости советской системы образования и героизме учителей", - сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что современные педагоги также остаются верны своему делу: продолжают передавать ученикам знания и формируют у них крепкую ценностную основу. Кроме того, в День Победы в России стартует новый проект о подвигах учителей во время войны – "Подвиг учителя", созданный Центром знаний "Машук" совместно с участниками Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы "Школьный музей Победы". В рамках него все желающие смогут узнать реальные истории педагогов-героев, воевавших на фронте. Также Чернышенко напомнил о достижениях советских ученых, изобретателей, преподавателей вузов и студентов в годы Великой Отечественной войны. Они создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры. "Пример современных героев СВО показывает, что и сейчас в нашей стране есть самоотверженные люди – настоящие патриоты", - подчеркнул вице-премьер.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, центр знаний машук, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Центр знаний Машук, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы войны

Чернышенко: советские учителя в годы войны оставались верными своей миссии

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил о важной роли учителей в годы Великой Отечественной войны.
«
"Советские учителя в годы войны, несмотря на все трудности, оставались верными своей высокой миссии. Они вели занятия в самых сложных условиях, делились знаниями и душевным теплом, создавали новые методики. Все это свидетельствует о стойкости советской системы образования и героизме учителей", - сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат.
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Чернышенко добавил, что современные педагоги также остаются верны своему делу: продолжают передавать ученикам знания и формируют у них крепкую ценностную основу.
Кроме того, в День Победы в России стартует новый проект о подвигах учителей во время войны – "Подвиг учителя", созданный Центром знаний "Машук" совместно с участниками Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы "Школьный музей Победы". В рамках него все желающие смогут узнать реальные истории педагогов-героев, воевавших на фронте.
Также Чернышенко напомнил о достижениях советских ученых, изобретателей, преподавателей вузов и студентов в годы Великой Отечественной войны. Они создавали прикладные разработки, проводили фундаментальные исследования, готовили нужные стране кадры.
"Пример современных героев СВО показывает, что и сейчас в нашей стране есть самоотверженные люди – настоящие патриоты", - подчеркнул вице-премьер.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЦентр знаний МашукМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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