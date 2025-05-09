https://ria.ru/20250509/cheljabinsk-2016014490.html

В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"

В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:48:00+03:00

2025-05-09T12:48:00+03:00

2025-05-09T12:48:00+03:00

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общество

челябинск

алексей текслер

южно-уральский государственный университет

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости. Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Челябинска с 13.30 до 14.30 по местному времени (11.30-12.30 мск). Маршрут пролегал по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции. В этом году для шествия организовано музыкальное сопровождение. По маршруту установлены 52 звуковых пункта - колонки, из которых звучат песни военных лет, в том числе "Катюша", "Прощание славянки", "Темная ночь". В шествии "Бессмертного полка" приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, а также десятки тысяч жителей Челябинска и области.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

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общество, челябинск, алексей текслер, южно-уральский государственный университет