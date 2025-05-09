https://ria.ru/20250509/cheljabinsk-2016014490.html
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:48:00+03:00
2025-05-09T12:48:00+03:00
2025-05-09T12:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
челябинск
алексей текслер
южно-уральский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013480252_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_85160f3164f7f10d64a70d03124cdb89.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости. Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Челябинска с 13.30 до 14.30 по местному времени (11.30-12.30 мск). Маршрут пролегал по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции. В этом году для шествия организовано музыкальное сопровождение. По маршруту установлены 52 звуковых пункта - колонки, из которых звучат песни военных лет, в том числе "Катюша", "Прощание славянки", "Темная ночь". В шествии "Бессмертного полка" приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, а также десятки тысяч жителей Челябинска и области.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015938729.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013480252_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f0bfbb2ebb781ad80a446659cb349574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинск, алексей текслер, южно-уральский государственный университет
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Челябинск, Алексей Текслер, Южно-Уральский государственный университет
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" прошло в Челябинске после перерыва в три года