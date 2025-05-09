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В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/cheljabinsk-2016014490.html
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:48:00+03:00
2025-05-09T12:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
челябинск
алексей текслер
южно-уральский государственный университет
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости. Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Челябинска с 13.30 до 14.30 по местному времени (11.30-12.30 мск). Маршрут пролегал по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции. В этом году для шествия организовано музыкальное сопровождение. По маршруту установлены 52 звуковых пункта - колонки, из которых звучат песни военных лет, в том числе "Катюша", "Прощание славянки", "Темная ночь". В шествии "Бессмертного полка" приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, а также десятки тысяч жителей Челябинска и области.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
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общество, челябинск, алексей текслер, южно-уральский государственный университет
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Челябинск, Алексей Текслер, Южно-Уральский государственный университет
В Челябинске прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" прошло в Челябинске после перерыва в три года

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк" в Челябинске
Участники шествия Бессмертный полк в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Участники шествия "Бессмертный полк" в Челябинске. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Челябинске после перерыва в три года, передает корреспондент РИА Новости.
Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Челябинска с 13.30 до 14.30 по местному времени (11.30-12.30 мск). Маршрут пролегал по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции.
По всей России в различных форматах проходит акция “Бессмертный полк” - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Акция "Бессмертный полк" в российских городах
Вчера, 12:00
В этом году для шествия организовано музыкальное сопровождение. По маршруту установлены 52 звуковых пункта - колонки, из которых звучат песни военных лет, в том числе "Катюша", "Прощание славянки", "Темная ночь".
В шествии "Бессмертного полка" приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, а также десятки тысяч жителей Челябинска и области.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Участники акции Бессмертный полк в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 10:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЧелябинскАлексей ТекслерЮжно-Уральский государственный университет
 
 
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