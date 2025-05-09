https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html
В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения
В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.05.2025
В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Бугульмы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:46:00+03:00
2025-05-09T08:46:00+03:00
2025-05-09T08:55:00+03:00
бугульма
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Бугульмы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Бугульма (код ИКАО: UWKB). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.
https://ria.ru/20250509/nizhnekamsk-2015916901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бугульма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Бугульма, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения
В аэропорту Бугульмы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов