https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html

В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения

В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения - РИА Новости, 09.05.2025

В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Бугульмы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:46:00+03:00

2025-05-09T08:46:00+03:00

2025-05-09T08:55:00+03:00

бугульма

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Бугульмы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Бугульма (код ИКАО: UWKB). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20250509/nizhnekamsk-2015916901.html

бугульма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бугульма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия