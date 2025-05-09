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Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 09.05.2025
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10:08 09.05.2025 (обновлено: 12:16 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/britanija-2015940321.html
Британия ввела новые санкции против России
Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 09.05.2025
Британия ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:08:00+03:00
2025-05-09T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Ранее власти Британии заявили, что объявят о крупнейшем пакете санкций против судов, которые якобы перевозят российскую нефть. Лондон также бездоказательно обвиняет эти корабли в повреждении критически важной национальной инфраструктуры. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории. "Добавлено 101 новых (судовых – ред.) характеристик", - сказано в документе. В санкционный список попали нефтяные танкеры под флагами различных стран, в том числе самой России, Панамы, Барбадоса, Палау и других. Причиной введения ограничительных мер указывается якобы участие в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины или на получение выгоды от правительства РФ. По заявлению британских властей, попавшие под санкции суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из России в третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250509/tramp-2015906715.html
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россия, великобритания, лондон, мария захарова, владимир путин
Россия, Великобритания, Лондон, Мария Захарова, Владимир Путин
Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
Ранее власти Британии заявили, что объявят о крупнейшем пакете санкций против судов, которые якобы перевозят российскую нефть. Лондон также бездоказательно обвиняет эти корабли в повреждении критически важной национальной инфраструктуры. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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"Добавлено 101 новых (судовых – ред.) характеристик", - сказано в документе.
В санкционный список попали нефтяные танкеры под флагами различных стран, в том числе самой России, Панамы, Барбадоса, Палау и других.
Причиной введения ограничительных мер указывается якобы участие в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины или на получение выгоды от правительства РФ. По заявлению британских властей, попавшие под санкции суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из России в третьи страны.
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Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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