Британия ввела новые санкции против России
Британия ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 101 судна, якобы связанного с Россией, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
Ранее власти Британии заявили, что объявят о крупнейшем пакете санкций против судов, которые якобы перевозят российскую нефть. Лондон также бездоказательно обвиняет эти корабли в повреждении критически важной национальной инфраструктуры. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
"Добавлено 101 новых (судовых – ред.) характеристик", - сказано в документе.
Причиной введения ограничительных мер указывается якобы участие в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины или на получение выгоды от правительства РФ. По заявлению британских властей, попавшие под санкции суда якобы перевозят российскую нефть или нефтепродукты из России в третьи страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.