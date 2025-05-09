РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями
РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с Бразилией в области строительства
Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран, для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщает фонд.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В рамках форума БРИКС, проводимого в 2024 году под председательством Российской Федерации, РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта, отмечают в фонде.
"Бразилия как одна из крупнейших экономик Латинской Америки рассматривается как стратегический партнер для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта (ИИ) и других перспективных отраслях", - отмечают также в фонде.
"РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с Министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Бразилии, активно расширяет взаимодействие с бразильскими партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках объединения БРИКС", - заявил Дмитриев.
Он добавил, что Бразилия имеет значительный потенциал в области технологий и науки, а также входит в число растущих рынков для внедрения инновационных решений. "Все эти отрасли открывают широкие возможности для совместных инвестиционных проектов между нашими странами", - заключил глава РФПИ.