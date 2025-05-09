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РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями - РИА Новости, 09.05.2025
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17:39 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016087885.html
РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями
РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями - РИА Новости, 09.05.2025
РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:39:00+03:00
2025-05-09T17:39:00+03:00
технологии
бразилия
россия
латинская америка
кирилл дмитриев
владимир путин
луис инасиу лула да силва
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран, для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщает фонд. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В рамках форума БРИКС, проводимого в 2024 году под председательством Российской Федерации, РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта, отмечают в фонде. "Бразилия как одна из крупнейших экономик Латинской Америки рассматривается как стратегический партнер для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта (ИИ) и других перспективных отраслях", - отмечают также в фонде. "РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с Министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Бразилии, активно расширяет взаимодействие с бразильскими партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках объединения БРИКС", - заявил Дмитриев. Он добавил, что Бразилия имеет значительный потенциал в области технологий и науки, а также входит в число растущих рынков для внедрения инновационных решений. "Все эти отрасли открывают широкие возможности для совместных инвестиционных проектов между нашими странами", - заключил глава РФПИ.
https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html
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технологии, бразилия, россия, латинская америка, кирилл дмитриев, владимир путин, луис инасиу лула да силва, российский фонд прямых инвестиций, брикс, в мире
Технологии, Бразилия, Россия, Латинская Америка, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Российский фонд прямых инвестиций, БРИКС, В мире
РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с бразильскими компаниями

РФПИ рассмотрит возможность сотрудничества с Бразилией в области строительства

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможности инвестиционного сотрудничества с бразильскими компаниями и отраслевыми организациями в области строительства и развития инфраструктуры на территории обеих стран, для обмена технологиями, совместной проработки инновационных решений и привлечения долгосрочных инвестиций, сообщает фонд.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
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В рамках форума БРИКС, проводимого в 2024 году под председательством Российской Федерации, РФПИ предложил ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества между странами-членами, в том числе, Бразилией, и развитие взаимовыгодных инвестиционных проектов. Среди них создание совместной инвестиционной платформы БРИКС для финансирования высоких технологий и формирование Альянса БРИКС в области искусственного интеллекта, отмечают в фонде.
"Бразилия как одна из крупнейших экономик Латинской Америки рассматривается как стратегический партнер для реализации различных инициатив, в частности, в области инфраструктурных и медицинских проектов, промышленности, здравоохранения, развития искусственного интеллекта (ИИ) и других перспективных отраслях", - отмечают также в фонде.
"РФПИ оказывает содействие ведущим российским высокотехнологичным компаниям по выходу на бразильский рынок, взаимодействует с Министерством шахт и энергетики Бразилии в рамках обсуждения проектов в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Россия входит в число крупнейших торговых партнеров Бразилии, активно расширяет взаимодействие с бразильскими партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках объединения БРИКС", - заявил Дмитриев.
Он добавил, что Бразилия имеет значительный потенциал в области технологий и науки, а также входит в число растущих рынков для внедрения инновационных решений. "Все эти отрасли открывают широкие возможности для совместных инвестиционных проектов между нашими странами", - заключил глава РФПИ.
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ТехнологииБразилияРоссияЛатинская АмерикаКирилл ДмитриевВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваРоссийский фонд прямых инвестицийБРИКСВ мире
 
 
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