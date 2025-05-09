https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html

Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений

Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений - РИА Новости, 09.05.2025

Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений

Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:16:00+03:00

2025-05-09T16:16:00+03:00

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россия

бразилия

экономика

луис инасиу лула да силва

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва."У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069502.html

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россия, бразилия, экономика, луис инасиу лула да силва, владимир путин