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Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений - РИА Новости, 09.05.2025
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16:16 09.05.2025 (обновлено: 17:03 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html
Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений
Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений - РИА Новости, 09.05.2025
Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений
Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025
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россия
бразилия
экономика
луис инасиу лула да силва
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва."У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069502.html
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россия, бразилия, экономика, луис инасиу лула да силва, владимир путин
Россия, Бразилия, Экономика, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений

Лула да Силва: Россия и Бразилия имеют потенциал роста коммерческих связей

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© POOL
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия и Бразилия обладают возможностями для развития коммерческих отношений, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
"У нас сейчас есть возможность… (сделать так – ред.), чтобы наши коммерческие отношения росли. У нас около 12,5 миллиардов долларов (торговый оборот - ред.), достаточно дефицитный для Бразилии. Но мы видим, есть потенциал роста, и очень большой. И поэтому мы находимся здесь", - сказал Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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РоссияБразилияЭкономикаЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир Путин
 
 
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