https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069502.html
Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить
Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об интересе к обсуждению военной сферы и энергетики. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:14:00+03:00
2025-05-09T16:14:00+03:00
2025-05-09T16:24:00+03:00
бразилия
в мире
владимир путин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об интересе к обсуждению военной сферы и энергетики."Мы заинтересованы обсудить военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы и, прежде всего, вопросы энергетики", - сказал президент Бразилии.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире, владимир путин, луис инасиу лула да силва
Бразилия, В мире, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить
Президент Бразилии предложил Путину обсудить военную сферу и энергетику