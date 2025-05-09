https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069502.html

Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить

Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Бразилии рассказал Путину, какие темы хотел бы обсудить

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об интересе к обсуждению военной сферы и энергетики. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:14:00+03:00

2025-05-09T16:14:00+03:00

2025-05-09T16:24:00+03:00

бразилия

в мире

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным заявил об интересе к обсуждению военной сферы и энергетики."Мы заинтересованы обсудить военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы и, прежде всего, вопросы энергетики", - сказал президент Бразилии.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бразилия, в мире, владимир путин, луис инасиу лула да силва