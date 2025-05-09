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Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике
Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике - РИА Новости, 09.05.2025
Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике
Бразилия обсуждает с властями и бизнесом России важные проекты в энергетике, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:41:00+03:00
2025-05-09T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бразилия обсуждает с властями и бизнесом России важные проекты в энергетике, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Министр по добыче полезных ископаемых и энергетике, который находится здесь (в России – ред.), уже встретился со своим (российским) коллегой и российскими компаниями в сфере энергетики и обсудил важные проекты", - сказал Виейра. Он также сообщил, что министр науки и технологий Бразилии Лусиана Сантус подписала в России в четверг два важных соглашения. "Россия добилась очень важных технологических достижений в областях, предусмотренных этими двумя соглашениями, и я уверен, что эти документы... будут очень полезны как для Бразилии, так и для России", - отметил Виейра.
https://ria.ru/20250408/rossija-2009960689.html
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бразилия, россия, мауру виейра, в мире
Бразилия, Россия, Мауру Виейра, В мире
Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике
Глава МИД Виейра: Бразилия обсудит с Россией важные проекты в энергетике