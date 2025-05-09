https://ria.ru/20250509/bespilotniki-2015910729.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:54:00+03:00

2025-05-09T06:54:00+03:00

2025-05-09T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск и продлилась 5 часов 55 минут.

https://ria.ru/20250509/opasnost-2015910438.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)