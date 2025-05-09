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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:54 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/bespilotniki-2015910729.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:54:00+03:00
2025-05-09T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск и продлилась 5 часов 55 минут.
https://ria.ru/20250509/opasnost-2015910438.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.44 мск и продлилась 5 часов 55 минут.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 06:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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