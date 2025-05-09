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В Берлине проходит шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:13 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/berlin-2016069137.html
В Берлине проходит шествие "Бессмертного полка"
В Берлине проходит шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Берлине проходит шествие "Бессмертного полка"
Традиционное шествие "Бессмертного полка" проходит 9 мая в немецкой столице, в нем принимают участие несколько сотен человек, сообщает газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:13:00+03:00
2025-05-09T16:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
германия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
мария захарова
bild
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" проходит 9 мая в немецкой столице, в нем принимают участие несколько сотен человек, сообщает газета Berliner Zeitung. "Несколько сотен пророссийских демонстрантов собрались у Бранденбургских ворот на марш "Бессмертного полка", который проводится также и в России... шествие пройдет к советскому мемориалу в Тиргартене", - пишет газета. На видео, прикрепленном к публикации, видно множество людей, собравшихся на фоне Бранденбургских ворот и поющих военные песни на русском языке. В руках они держат фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Как отмечает Berliner Zeitung, участникам акции разрешают пройти к мемориалу в Тиргартене только после досмотра сумок. Их, по информации издания, пропускают маленькими группами. Газета сообщает со ссылкой на полицию, что 8 и 9 мая в немецкой столице - "в целом мирно и достойно". Отмечается, что при приближении к мемориалу участников шествия оповестили на немецком и русском языках о действующих на его территории запретах, касающихся символики России и Победы. Ранее газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в предыдущий год, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма". Позже она добавила, что запрет в Германии символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны. Посол России в Германии Сергей Нечаев в день 80-летия Победы принял участие в церемонии возложения венков на советском военном мемориале в Трептов-парке в Берлине, сообщило посольство. Дипломат ранее прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2016055024.html
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в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), мария захарова, bild
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), Мария Захарова, Bild
В Берлине проходит шествие "Бессмертного полка"

Berliner Zeitung: в Берлине проходит традиционное шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Берлине
Участники акции Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Участники акции "Бессмертный полк" в Берлине
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" проходит 9 мая в немецкой столице, в нем принимают участие несколько сотен человек, сообщает газета Berliner Zeitung.
"Несколько сотен пророссийских демонстрантов собрались у Бранденбургских ворот на марш "Бессмертного полка", который проводится также и в России... шествие пройдет к советскому мемориалу в Тиргартене", - пишет газета.
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На видео, прикрепленном к публикации, видно множество людей, собравшихся на фоне Бранденбургских ворот и поющих военные песни на русском языке. В руках они держат фотографии своих родственников, участвовавших в войне.
Как отмечает Berliner Zeitung, участникам акции разрешают пройти к мемориалу в Тиргартене только после досмотра сумок. Их, по информации издания, пропускают маленькими группами.
Газета сообщает со ссылкой на полицию, что 8 и 9 мая в немецкой столице - "в целом мирно и достойно". Отмечается, что при приближении к мемориалу участников шествия оповестили на немецком и русском языках о действующих на его территории запретах, касающихся символики России и Победы.
Ранее газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в предыдущий год, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая.
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Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма". Позже она добавила, что запрет в Германии символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны.
Посол России в Германии Сергей Нечаев в день 80-летия Победы принял участие в церемонии возложения венков на советском военном мемориале в Трептов-парке в Берлине, сообщило посольство. Дипломат ранее прокомментировал запреты на флаги России и СССР на акциях памяти в Германии, посвящённых окончанию Великой Отечественной войны, а также публикации о возможном недопуске официальных представителей РФ на эти мероприятии, заявив, что все это не делает чести инициаторам.
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