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"Бессмертный полк" прошел во всех регионах Белоруссии - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/belorussiya-2016097277.html
"Бессмертный полк" прошел во всех регионах Белоруссии
"Бессмертный полк" прошел во всех регионах Белоруссии - РИА Новости, 09.05.2025
"Бессмертный полк" прошел во всех регионах Белоруссии
Акция "Бессмертный полк" прошла во всех регионах Белоруссии, в ней участвовали представители России - Луганской Народной Республики, Смоленской области,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:36:00+03:00
2025-05-09T18:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
луганская народная республика
смоленская область
гомель
день победы
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла во всех регионах Белоруссии, в ней участвовали представители России - Луганской Народной Республики, Смоленской области, Башкортостана, других регионов, сообщило посольство России в Белоруссии в своем Telegram-канале. "В столице Республики Беларусь Городе-герое Минске на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу Победы и Вечному огню в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Ровно в полдень была объявлена общенациональная минута молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сообщило посольство. В рядах "Бессмертного полка" в Минске прошли представители Луганской Народной Республики. По улицам Бреста – города, который в начале Великой Отечественной войны первым принял на себя удар нацистских полчищ, в рядах "Бессмертного полка" прошли представители Луганской Народной Республики и Запорожской области. "Сегодня Брестская крепость-герой – оплот патриотического воспитания детей и молодёжи, о который разбиваются все попытки недоброжелателей переписать историю. Так же непреклонно, как в июне 1941 года, город над Бугом стоит на защите исторической правды и памяти", - отметило российское посольство. В Гродно, который во время войны пережил три тяжелейших года фашистской оккупации, шествие "Бессмертного полка" и "Беларусь помнит" собрало более 25 тысяч участников – это рекордная цифра за все годы, сообщило посольство. В Могилеве, где была создана разветвлённая сеть партизанских отрядов, активно действовавшая вплоть до освобождения города Красной армией летом 1944 года, в шествии "Бессмертного полка" приняла участия представительная делегация Смоленской области. В Витебске к маршу "Бессмертного полка", состоявшемуся в рамках общереспубликанской акции "Беларусь помнит", присоединились представители Смоленской области и Республики Башкортостан. "В священный для россиян и белорусов праздник – День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – "Бессмертный полк" прошёл по улицам Гомеля. Гитлеровские войска удерживали Гомель более 800 дней, с августа 1941 года", - сообщила дипмиссия. Несмотря ни на что, город не сдался и не склонил голову перед врагом, в годы оккупации в Гомеле действовало до 90 подпольных групп, подчеркивается в сообщении.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html
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луганская народная республика
смоленская область
гомель
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в мире, справки, луганская народная республика, смоленская область, гомель, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Луганская Народная Республика, Смоленская область, Гомель, День Победы
"Бессмертный полк" прошел во всех регионах Белоруссии

Акция "Бессмертный полк" прошла во всех регионах Белоруссии

© РИА НовостиАкция "Бессмертный полк" в Минске
Акция Бессмертный полк в Минске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости
Акция "Бессмертный полк" в Минске
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла во всех регионах Белоруссии, в ней участвовали представители России - Луганской Народной Республики, Смоленской области, Башкортостана, других регионов, сообщило посольство России в Белоруссии в своем Telegram-канале.
"В столице Республики Беларусь Городе-герое Минске на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу Победы и Вечному огню в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Ровно в полдень была объявлена общенациональная минута молчания в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сообщило посольство.
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Бессмертный полк" и "Сад памяти" прошли в Танзании
3 мая, 21:01
В рядах "Бессмертного полка" в Минске прошли представители Луганской Народной Республики.
По улицам Бреста – города, который в начале Великой Отечественной войны первым принял на себя удар нацистских полчищ, в рядах "Бессмертного полка" прошли представители Луганской Народной Республики и Запорожской области.
"Сегодня Брестская крепость-герой – оплот патриотического воспитания детей и молодёжи, о который разбиваются все попытки недоброжелателей переписать историю. Так же непреклонно, как в июне 1941 года, город над Бугом стоит на защите исторической правды и памяти", - отметило российское посольство.
В Гродно, который во время войны пережил три тяжелейших года фашистской оккупации, шествие "Бессмертного полка" и "Беларусь помнит" собрало более 25 тысяч участников – это рекордная цифра за все годы, сообщило посольство.
В Могилеве, где была создана разветвлённая сеть партизанских отрядов, активно действовавшая вплоть до освобождения города Красной армией летом 1944 года, в шествии "Бессмертного полка" приняла участия представительная делегация Смоленской области.
В Витебске к маршу "Бессмертного полка", состоявшемуся в рамках общереспубликанской акции "Беларусь помнит", присоединились представители Смоленской области и Республики Башкортостан.
"В священный для россиян и белорусов праздник – День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – "Бессмертный полк" прошёл по улицам Гомеля. Гитлеровские войска удерживали Гомель более 800 дней, с августа 1941 года", - сообщила дипмиссия. Несмотря ни на что, город не сдался и не склонил голову перед врагом, в годы оккупации в Гомеле действовало до 90 подпольных групп, подчеркивается в сообщении.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы
Вчера, 15:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиЛуганская Народная РеспубликаСмоленская областьГомельДень Победы
 
 
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