Делегация ЛНР посетила Белоруссию для обсуждения сотрудничества
Делегация ЛНР обсудила в Белоруссии сотрудничество в сфере оздоровления детей
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Делегация Луганской Народной Республики посещает Белоруссию для обсуждения расширения сотрудничества в сфере оздоровления детей и развития связей между молодежью, сообщил РИА Новости председатель совета Сватовского муниципального округа ЛНР Михаил Шведкий.
"В рамках встреч (в Белоруссии - ред.) говорили, чтобы была возможность наших детей посетить Белоруссию в оздоровительных целях", - сказал агентству Шведкий.
Председатель совета отметил, что ЛНР заинтересована в расширении программы оздоровления детей из региона в Белоруссии, планируется, что в ближайшее время в Белоруссию приедет группа примерно из 20 луганских ребят, в том числе, как ожидается, они смогут ознакомиться и с белорусской столицей.
"Будет очень приятно, если наши дети отвлекутся от тех событий, которые сейчас у нас происходят в республике, увидят, как живут их сверстники в прекрасной столице Белоруссии. Очень бы хотелось, чтобы наши дети (ЛНР и Белоруссии - ред.) начали общаться, потому что общего у нас очень много: деды и прадеды были на одной войне (Великая Отечественная война - ред.), отвоевывали вместе свободу. Хотелось бы, чтобы об этом наши дети всегда помнили", - рассказал Шведкий.
Председатель совета Сватовского муниципального округа обратил внимание, что неслучайно еще одной темой визита делегации ЛНР в Белоруссию стало сохранение исторической памяти. Собеседник агентства добавил, что делегация ЛНР принимает участие в праздновании Дня Победы в Белоруссии: часть членов делегации направилась в Брест на торжественные мероприятия, а вторая часть посещает мероприятия в Минске. Члены делегации ЛНР в обоих городах приняли участие в акции "Бессмертный полк" и возложении цветов в рамках белорусской общереспубликанской акции "Беларусь помнит".
"Очень приятно видеть, что наши братья-белорусы помнят Великую Победу, великий подвиг, который наши деды и бабушки совершали", - подчеркнул Шведкий.
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