https://ria.ru/20250509/belgrad-2016072260.html
В шествии "Бессмертного полка" в Белграде участвовали десять тысяч человек
В шествии "Бессмертного полка" в Белграде участвовали десять тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2025
В шествии "Бессмертного полка" в Белграде участвовали десять тысяч человек
В шествии "Бессмертного полка" в Белграде приняли участие около 10 тысяч человек, большинство из которых - местные жители, заявила РИА Новости член правления... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:31:00+03:00
2025-05-09T16:31:00+03:00
2025-05-09T16:31:00+03:00
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. В шествии "Бессмертного полка" в Белграде приняли участие около 10 тысяч человек, большинство из которых - местные жители, заявила РИА Новости член правления фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев. В пятницу в столице Сербии состоялось шествие "Бессмертного полка" от мемориала Освободителям Белграда до площади Республики в центре сербской столицы. Среди портретов участников Второй мировой войны участники пронесли и портреты погибших в ходе СВО сербских добровольцев. Колонна, впереди которой ехали байкеры, прошла по центральным улицам города под советские и сербские песни военных лет. "Мы очень рады, что Сербия достойно встретила 80-летие Победы, так как она является одной из стран-победителей. Гордимся тем, что сербы таким числом – около 10 тысяч человек, участвовали в "Бессмертном полку". К сожалению, многие уже не знают, о чем идет речь, потому что живем в то время, когда пытаются переписать историю, когда из нас, стран-победителей, хотят сделать просто "прохожих". Поэтому очень важно, что мы собрались, люди прошли, вспомнили своих предков. Сербские власти и граждане нам помогают и с нами участвуют в праздновании. А остальные, надеюсь, начнут учить свою историю, чтобы знали о Победе над фашизмом 80 лет назад", - заявила Коцев в разговоре с агентством. Она отметила важность сохранения исторической правды при том, что сейчас во всей Сербии осталось около пяти ветеранов Второй мировой войны. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Сербии в 2016 году. В акции в сербской столице 20 октября 2024 года на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне приняли участие свыше 10 тысяч человек. Днем в пятницу на центральной площади Белграда проходит праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка", ансамбля министерства обороны Сербии "Станислав Бинички", Ансамбля народных песен и танцев "Коло", детской группы культурно-художественного общества "Градимир". Торжественное собрание в честь 80-летия Победы над фашизмом с участием премьера Джуро Мацута и членов сербского правительства назначено вечером в пятницу в Национальном театре Сербии. Утром в пятницу также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250509/veteran-2015917862.html
https://ria.ru/20250509/vuchich-2015913617.html
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
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"Бессмертный полк" в Белграде
Портреты погибших сербских участников спецоперации пронесли по улицам Белграда в ходе "Бессмертного полка"
2025-05-09T16:31
true
PT0M09S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, белград (город), сербия, югославия, иосип броз тито, ил-18, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Белград (город), Сербия, Югославия, Иосип Броз Тито, Ил-18, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В шествии "Бессмертного полка" в Белграде участвовали десять тысяч человек
Около 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Белграде
БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. В шествии "Бессмертного полка" в Белграде приняли участие около 10 тысяч человек, большинство из которых - местные жители, заявила РИА Новости член правления фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев.
В пятницу в столице Сербии
состоялось шествие "Бессмертного полка" от мемориала Освободителям Белграда
до площади Республики в центре сербской столицы. Среди портретов участников Второй мировой войны участники пронесли и портреты погибших в ходе СВО сербских добровольцев. Колонна, впереди которой ехали байкеры, прошла по центральным улицам города под советские и сербские песни военных лет.
«
"Мы очень рады, что Сербия достойно встретила 80-летие Победы, так как она является одной из стран-победителей. Гордимся тем, что сербы таким числом – около 10 тысяч человек, участвовали в "Бессмертном полку". К сожалению, многие уже не знают, о чем идет речь, потому что живем в то время, когда пытаются переписать историю, когда из нас, стран-победителей, хотят сделать просто "прохожих". Поэтому очень важно, что мы собрались, люди прошли, вспомнили своих предков. Сербские власти и граждане нам помогают и с нами участвуют в праздновании. А остальные, надеюсь, начнут учить свою историю, чтобы знали о Победе над фашизмом 80 лет назад", - заявила Коцев в разговоре с агентством.
Она отметила важность сохранения исторической правды при том, что сейчас во всей Сербии осталось около пяти ветеранов Второй мировой войны.
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Сербии в 2016 году. В акции в сербской столице 20 октября 2024 года на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне приняли участие свыше 10 тысяч человек.
Днем в пятницу на центральной площади Белграда проходит праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка", ансамбля министерства обороны Сербии "Станислав Бинички", Ансамбля народных песен и танцев "Коло", детской группы культурно-художественного общества "Градимир".
Торжественное собрание в честь 80-летия Победы над фашизмом с участием премьера Джуро Мацута и членов сербского правительства назначено вечером в пятницу в Национальном театре Сербии.
Утром в пятницу также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии
Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипаже
м Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито
.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.