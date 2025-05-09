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Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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09:49 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/belgorod-2015934580.html
Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы
Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы
Переселенцы с Украины накануне Дня Победы организовали автопробег по маршруту Белгород – Прохоровское поле – Курская дуга, чтобы почтить память погибших в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:49:00+03:00
2025-05-09T09:49:00+03:00
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белгород
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украинская повстанческая армия
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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Переселенцы с Украины накануне Дня Победы организовали автопробег по маршруту Белгород – Прохоровское поле – Курская дуга, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинцев в Белгороде Юрий Утянский. "Украсили машины флагами, подготовили их к поездке и отправились в направлении "Прохоровское поле", чтобы возложить цветы в память о всех погибших в Великой Отечественной войне", - сказал руководитель центра. По его словам, в акции участвовали пять машин. Участники пробега возложили цветы на мемориале "В честь героев Курской битвы" и посетили военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". Также в городе Строитель они поздравили 95-летнего ветерана Алексея Тимофеевича Кривошея, уроженца города Артёмовск Донецкой области. Ему вручили подарки и открытку, сделанную руками детей, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Утянский отметил, что центр помощи украинцам работает с октября 2023 года, его поддержку получили уже более двух тысяч человек. "Мы занимаемся легализацией и адаптацией украинских переселенцев, предоставляя бесплатную помощь в решении всех необходимых бюрократических вопросов – от юридических до социальных. Это включает помощь в оформлении пенсий и других выплат, а также представительство интересов беженцев в судах. Мы оказываем поддержку вынужденным переселенцам, прибывшим из Украины в Российскую Федерацию", - подчеркнул он. Одна из участниц пробега, Елена Викторовна из Харьковской области, отметила, что для многих переселенцев возможность почтить память ветеранов особенно важна. "Начиная с 2014 года наши города наводнились почитателями УПА* ("Украинская повстанческая армия"*), наводнились "Правым сектором"*, бандеровцами, которые не давали нам почтить память погибших, которые не пускали нас к памятникам, даже избивали пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому нам сегодня этот день и возможность почтить память погибших вдвойне дорог", - сказала женщина.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html
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украина, белгород, россия, украинская повстанческая армия, правый сектор
Украина, Белгород, Россия, Украинская повстанческая армия, Правый сектор
Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы

Переселенцы с Украины в День Победы провели автопробег по маршруту из Белгорода

CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород Вид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Переселенцы с Украины накануне Дня Победы организовали автопробег по маршруту Белгород – Прохоровское поле – Курская дуга, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинцев в Белгороде Юрий Утянский.
"Украсили машины флагами, подготовили их к поездке и отправились в направлении "Прохоровское поле", чтобы возложить цветы в память о всех погибших в Великой Отечественной войне", - сказал руководитель центра.
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По его словам, в акции участвовали пять машин. Участники пробега возложили цветы на мемориале "В честь героев Курской битвы" и посетили военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". Также в городе Строитель они поздравили 95-летнего ветерана Алексея Тимофеевича Кривошея, уроженца города Артёмовск Донецкой области. Ему вручили подарки и открытку, сделанную руками детей, пожелали здоровья и долгих лет жизни.
Утянский отметил, что центр помощи украинцам работает с октября 2023 года, его поддержку получили уже более двух тысяч человек.
"Мы занимаемся легализацией и адаптацией украинских переселенцев, предоставляя бесплатную помощь в решении всех необходимых бюрократических вопросов – от юридических до социальных. Это включает помощь в оформлении пенсий и других выплат, а также представительство интересов беженцев в судах. Мы оказываем поддержку вынужденным переселенцам, прибывшим из Украины в Российскую Федерацию", - подчеркнул он.
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Одна из участниц пробега, Елена Викторовна из Харьковской области, отметила, что для многих переселенцев возможность почтить память ветеранов особенно важна.
"Начиная с 2014 года наши города наводнились почитателями УПА* ("Украинская повстанческая армия"*), наводнились "Правым сектором"*, бандеровцами, которые не давали нам почтить память погибших, которые не пускали нас к памятникам, даже избивали пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому нам сегодня этот день и возможность почтить память погибших вдвойне дорог", - сказала женщина.
* Запрещенные в России террористические организации.
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УкраинаБелгородРоссияУкраинская повстанческая армияПравый сектор
 
 
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