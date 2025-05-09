https://ria.ru/20250509/belgorod-2015934580.html

Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы

Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Белгородский центр помощи украинцам провел автопробег в честь Дня Победы

Переселенцы с Украины накануне Дня Победы организовали автопробег по маршруту Белгород – Прохоровское поле – Курская дуга, чтобы почтить память погибших в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:49:00+03:00

2025-05-09T09:49:00+03:00

2025-05-09T09:49:00+03:00

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белгород

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БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Переселенцы с Украины накануне Дня Победы организовали автопробег по маршруту Белгород – Прохоровское поле – Курская дуга, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинцев в Белгороде Юрий Утянский. "Украсили машины флагами, подготовили их к поездке и отправились в направлении "Прохоровское поле", чтобы возложить цветы в память о всех погибших в Великой Отечественной войне", - сказал руководитель центра. По его словам, в акции участвовали пять машин. Участники пробега возложили цветы на мемориале "В честь героев Курской битвы" и посетили военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". Также в городе Строитель они поздравили 95-летнего ветерана Алексея Тимофеевича Кривошея, уроженца города Артёмовск Донецкой области. Ему вручили подарки и открытку, сделанную руками детей, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Утянский отметил, что центр помощи украинцам работает с октября 2023 года, его поддержку получили уже более двух тысяч человек. "Мы занимаемся легализацией и адаптацией украинских переселенцев, предоставляя бесплатную помощь в решении всех необходимых бюрократических вопросов – от юридических до социальных. Это включает помощь в оформлении пенсий и других выплат, а также представительство интересов беженцев в судах. Мы оказываем поддержку вынужденным переселенцам, прибывшим из Украины в Российскую Федерацию", - подчеркнул он. Одна из участниц пробега, Елена Викторовна из Харьковской области, отметила, что для многих переселенцев возможность почтить память ветеранов особенно важна. "Начиная с 2014 года наши города наводнились почитателями УПА* ("Украинская повстанческая армия"*), наводнились "Правым сектором"*, бандеровцами, которые не давали нам почтить память погибших, которые не пускали нас к памятникам, даже избивали пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому нам сегодня этот день и возможность почтить память погибших вдвойне дорог", - сказала женщина.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html

https://ria.ru/20250509/den-2015920418.html

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украина, белгород, россия, украинская повстанческая армия, правый сектор