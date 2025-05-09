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В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства - РИА Новости, 09.05.2025
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:53:00+03:00
2025-05-09T08:53:00+03:00
2025-05-09T12:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков. Он добавил, что праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства
В Белгороде дрон атаковал здание областного правительства, пострадавших нет