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В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства

В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства - РИА Новости, 09.05.2025

В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:53:00+03:00

2025-05-09T08:53:00+03:00

2025-05-09T12:14:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков. Он добавил, что праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.

https://ria.ru/20241207/shebekino-1987874202.html

белгородская область

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины