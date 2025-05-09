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В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства - РИА Новости, 09.05.2025
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08:53 09.05.2025 (обновлено: 12:14 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/belgorod-2015921556.html
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства - РИА Новости, 09.05.2025
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T08:53:00+03:00
2025-05-09T12:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков. Он добавил, что праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.
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белгородская область
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Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства

В Белгороде дрон атаковал здание областного правительства, пострадавших нет

© Настоящий Гладков/TelegramВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Настоящий Гладков/Telegram
ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", — написал Гладков.
Он добавил, что праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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