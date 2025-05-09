В швейцарском Базеле отпраздновали 80-летие Победы
В Базеле 200 человек отметили День Победы возложением венков к братской могиле
Мост через Рейн в Базеле. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 мая - РИА Новости. Около 200 человек отметили 80-летие Победы в швейцарском Базеле возложением венков к братской могиле 23 советских войнов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что швейцарские кантональные власти Базеля пытаются чинить препятствия празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, максимально ограничив участие в церемонии соотечественников и граждан страны
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Около 200 человек, в том числе русские, украинцы, французы, швейцарцы и немцы, собрались у братской могилы 23 советских солдат, единственного памятника такого рода в Швейцарии. Участники мероприятия пришли с георгиевскими ленточками, советскими флагами по случаю 80-летия Победы, они поют военные песни времен Великой Отечественной войны. На месте присутствует много швейцарских байкеров.
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"Я приехала из Женевы и взяла для этого выходной на работе, но совершенно не хотела упустить эту возможность. Этот праздник в моем сердце и в сердцах всех детей Советского Союза в Швейцарии. С Днём Победы!" - сказала 50-летняя Светлана.
Многие люди говорят по-французски или по-немецки, так как город Базель находится на границе кантонов.
"Этот праздник нельзя пропустить, и, прежде всего, его нельзя забыть. Мы здесь, чтобы показать, что мы не забываем, чем мы обязаны советским солдатам", - поделилась жительница Базеля Ксения.
Официальная церемония у братской могилы состоялась ранее утром 9 мая, на ней присутствовали послы стран бывшего СССР, кроме Прибалтики, Украины и Молдавии.