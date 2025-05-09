Рейтинг@Mail.ru
Байден осудил внешнюю политику Трампа - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/bayden-2015909641.html
Байден осудил внешнюю политику Трампа
Байден осудил внешнюю политику Трампа - РИА Новости, 09.05.2025
Байден осудил внешнюю политику Трампа
Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:40:00+03:00
2025-05-09T06:40:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_0:110:2932:1759_1920x0_80_0_0_be3a42021d0320bd3305a9c6173c03f3.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с руководством Российской Федерации. "Я думаю, что он (Трамп - ред.), откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах Соединенных Штатов Америки... Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории – это НАТО. А Трамп подорвал его," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC. Байден также выразил серьезное недовольство тем, что Трамп демонстрирует всему миру наличие у него каких-либо связей с президентом России. В отличие от Трампа, известного своей критикой НАТО и призывами к европейским членам альянса увеличить свои оборонные расходы, Байден придерживался противоположного подхода. На Мюнхенской конференции 2021 года он подчеркнул, что "США полностью привержены альянсу НАТО", и заявил, что президент России Владимир Путин "стремится ослабить как европейский проект, так и сам альянс". В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ двух стран от диалога – это абсурд. При Байдене такой диалог был полностью остановлен, добавил Песков.
https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html
https://ria.ru/20250509/bayden-2015902912.html
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_11f22fa2e5a505bc478d11d799d413ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, нато
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
Байден осудил внешнюю политику Трампа

Байден: Трамп подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден считает, что Дональд Трамп не справляется со своей работой, подрывает единство НАТО и стремится наладить отношения с руководством Российской Федерации.
"Я думаю, что он (Трамп - ред.), откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах Соединенных Штатов Америки... Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории – это НАТО. А Трамп подорвал его," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC.
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах
Вчера, 04:18
Байден также выразил серьезное недовольство тем, что Трамп демонстрирует всему миру наличие у него каких-либо связей с президентом России.
В отличие от Трампа, известного своей критикой НАТО и призывами к европейским членам альянса увеличить свои оборонные расходы, Байден придерживался противоположного подхода. На Мюнхенской конференции 2021 года он подчеркнул, что "США полностью привержены альянсу НАТО", и заявил, что президент России Владимир Путин "стремится ослабить как европейский проект, так и сам альянс".
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции.
Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ двух стран от диалога – это абсурд. При Байдене такой диалог был полностью остановлен, добавил Песков.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Байден решительно опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций
Вчера, 04:42
 
В миреРоссияСШАСаудовская АравияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала