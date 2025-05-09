https://ria.ru/20250509/bayden-2015905149.html

Байден винит себя в повторном избрании Трампа

Байден винит себя в повторном избрании Трампа - РИА Новости, 09.05.2025

Байден винит себя в повторном избрании Трампа

Бывший президент США Джо Байден считает себя ответственным за возвращение Дональда Трампа в Белый дом. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T05:23:00+03:00

2025-05-09T05:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден считает себя ответственным за возвращение Дональда Трампа в Белый дом. "Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность," – заявил Байден в интервью телеканалу ABC. Он также заявил о некотором чувстве вины за то, что во время его пребывания в должности у избирателей возникли опасения по поводу безопасности границ и стоимости жизни, что могло повлиять на результаты выборов. Тем не менее, экс-президент отметил, что смог бы победить Трампа, если бы продолжил предвыборную борьбу. Как заявил Байден, в 2020 году у него было больше голосов, чем у Трампа в 2024 году. Он считает, что пандемия негативно сказалась на либеральных демократах как в Америке, так и за ее пределами, изменив отношение людей к определенным вопросам в худшую сторону. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

https://ria.ru/20250509/bayden-2015902912.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден, камала харрис