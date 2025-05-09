https://ria.ru/20250509/bayden-2015902912.html

Байден решительно опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций

Байден решительно опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций - РИА Новости, 09.05.2025

Байден решительно опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций

Бывший президент США Джо Байден решительно опроверг все обвинения в том, что в конце срока у него наблюдались нарушения когнитивных функций. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:42:00+03:00

2025-05-09T04:42:00+03:00

2025-05-09T04:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден решительно опроверг все обвинения в том, что в конце срока у него наблюдались нарушения когнитивных функций. "Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы это подтвердить", – сказал экс-президент в интервью телеканалу ABC. Байден объяснил происходящее тогда множеством проблем, которые навалились на него: последствиями нападения на Капитолий 6 января 2021 года, пандемией COVID-19 и другими трудностями, с которыми страна столкнулась после окончания первой администрации Трампа. Джилл Байден также решительно встала на защиту мужа и заявила, что никогда не выгораживала его и "не создавала вокруг него кокон". В феврале 2025 издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об ухудшении состояния здоровья экс-президента США Джо Байдена и том, как его окружение скрывало его проблемы от общественности. Ранее также сообщалось, что за несколько месяцев до того, как Байден был вынужден отказаться от своей предвыборной кампании, его главные помощники в Белом доме обсуждали возможность прохождения им когнитивного теста, чтобы доказать пригодность для второго срока, но в конечном итоге решили отказаться от этого шага.

https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html

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