Байден решительно опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций
Байден опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций в конце срока
© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден решительно опроверг все обвинения в том, что в конце срока у него наблюдались нарушения когнитивных функций.
"Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы это подтвердить", – сказал экс-президент в интервью телеканалу ABC.
Байден объяснил происходящее тогда множеством проблем, которые навалились на него: последствиями нападения на Капитолий 6 января 2021 года, пандемией COVID-19 и другими трудностями, с которыми страна столкнулась после окончания первой администрации Трампа. Джилл Байден также решительно встала на защиту мужа и заявила, что никогда не выгораживала его и "не создавала вокруг него кокон".
В феврале 2025 издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об ухудшении состояния здоровья экс-президента США Джо Байдена и том, как его окружение скрывало его проблемы от общественности.
Ранее также сообщалось, что за несколько месяцев до того, как Байден был вынужден отказаться от своей предвыборной кампании, его главные помощники в Белом доме обсуждали возможность прохождения им когнитивного теста, чтобы доказать пригодность для второго срока, но в конечном итоге решили отказаться от этого шага.