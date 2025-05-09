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Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах - РИА Новости, 09.05.2025
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04:18 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html
Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах
Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах - РИА Новости, 09.05.2025
Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах
Бывший президент США Джо Байден высказал мнение, что одной из причин поражения вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года стал сексизм и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:18:00+03:00
2025-05-09T04:18:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден высказал мнение, что одной из причин поражения вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года стал сексизм и расизм, с которыми она столкнулась со стороны американцев. "Я не был удивлен, и не потому, что не считал вице-президента наиболее подходящим кандидатом на пост президента... Я не был удивлен, потому что они пошли по пути сексизма, по всему этому пути," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC. Говоря о будущем Харрис в политике, Байден выразил надежду, что она продолжит участвовать в этом процессе. Однако он не стал раскрывать, каким именно он видит ее будущее. Многие давние сторонники Харрис в марте сообщили ABC News, что они не очень оптимистично настроены по поводу ее возможного выдвижения на пост президента в 2028 году. Несмотря на то, что на последних выборах между ней и Трампом был небольшой разрыв – 3,6%. Некоторые из демократов даже призвали к полному разрыву с администрацией Байдена-Харриса и к тому, чтобы партия задумалась о поиске новых лидеров.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден
Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах

Байден: причинами поражения Харрис стали сексизм и расизм американского общества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден высказал мнение, что одной из причин поражения вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года стал сексизм и расизм, с которыми она столкнулась со стороны американцев.
"Я не был удивлен, и не потому, что не считал вице-президента наиболее подходящим кандидатом на пост президента... Я не был удивлен, потому что они пошли по пути сексизма, по всему этому пути," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC.
Говоря о будущем Харрис в политике, Байден выразил надежду, что она продолжит участвовать в этом процессе. Однако он не стал раскрывать, каким именно он видит ее будущее.
Многие давние сторонники Харрис в марте сообщили ABC News, что они не очень оптимистично настроены по поводу ее возможного выдвижения на пост президента в 2028 году. Несмотря на то, что на последних выборах между ней и Трампом был небольшой разрыв – 3,6%. Некоторые из демократов даже призвали к полному разрыву с администрацией Байдена-Харриса и к тому, чтобы партия задумалась о поиске новых лидеров.
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30 апреля, 17:14
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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