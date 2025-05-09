https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html

Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах

Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах - РИА Новости, 09.05.2025

Байден назвал причины поражения Харрис на президентских выборах

Бывший президент США Джо Байден высказал мнение, что одной из причин поражения вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года стал сексизм и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T04:18:00+03:00

2025-05-09T04:18:00+03:00

2025-05-09T04:18:00+03:00

в мире

сша

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден высказал мнение, что одной из причин поражения вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года стал сексизм и расизм, с которыми она столкнулась со стороны американцев. "Я не был удивлен, и не потому, что не считал вице-президента наиболее подходящим кандидатом на пост президента... Я не был удивлен, потому что они пошли по пути сексизма, по всему этому пути," – заявил экс-президент в интервью телеканалу ABC. Говоря о будущем Харрис в политике, Байден выразил надежду, что она продолжит участвовать в этом процессе. Однако он не стал раскрывать, каким именно он видит ее будущее. Многие давние сторонники Харрис в марте сообщили ABC News, что они не очень оптимистично настроены по поводу ее возможного выдвижения на пост президента в 2028 году. Несмотря на то, что на последних выборах между ней и Трампом был небольшой разрыв – 3,6%. Некоторые из демократов даже призвали к полному разрыву с администрацией Байдена-Харриса и к тому, чтобы партия задумалась о поиске новых лидеров.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014428766.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден