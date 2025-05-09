https://ria.ru/20250509/bajden-2016108395.html

Демократы вновь заявили, что Байден портит их имидж

Демократы вновь заявили, что Байден портит их имидж - РИА Новости, 09.05.2025

Демократы вновь заявили, что Байден портит их имидж

Представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена после его нового интервью, по их мнению, каждое его появление в публичном РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:47:00+03:00

2025-05-09T19:47:00+03:00

2025-05-09T19:47:00+03:00

в мире

сша

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джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена после его нового интервью, по их мнению, каждое его появление в публичном пространстве не идет на пользу имиджу партии, пишет издание Hill. Ранее Байден дал интервью телеканалу ABC, в котором заявил, что считает себя ответственным за возвращение на пост президента США Дональда Трампа, чью внешнюю политику он осуждает. Политик также высказал мнение, что одной из причин поражения кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года стал сексизм и расизм со стороны американцев. "Каждый раз, когда появляется Джо Байден, мы начинаем старую битву... Каждое его интервью контрастирует с Трампом, что просто не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, которые могут достучаться до независимых и умеренных избирателей и вдохновить тех, кто составляет демократическую базу. Джо Байден не такой", - приводит издание слова Энтони Коли, занимавшего должность стратега Демократической партии при администрации Байдена. Как отмечает издание, некоторые демократы считают, что Байдену следует избегать полноценных интервью СМИ и вместо этого сосредоточиться на работе с общественностью. Другой стратег демократов предположил, что кандидатам в президенты на следующих выборах придется отвечать за некоторые из высказываний Байдена. "Есть большая вероятность, что самым важным показателем для любого демократа на выборах 2028 года станет то, как и будут ли они критиковать Байдена за его политические суждения в последние 18 месяцев его политической карьеры", - заявил собеседник Hill. Байден 16 апреля выступил с первой речью на публике после своего ухода с поста президента - на мероприятии защитников прав инвалидов в Чикаго. После этого члены Демократической партии США выразили желание, чтобы экс-президент и его супруга Джилл ограничили себя в публичных выступлениях, держались подальше от зрителей и не портили имидж партии на фоне стойкого уровня гнева или безразличия к бывшему лидеру страны среди демократов, сообщало издание.

https://ria.ru/20250509/bayden-2015909641.html

https://ria.ru/20250509/bayden-2015901833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, камала харрис