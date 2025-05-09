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Британские автопроизводители надеются на снижение американских пошлин - РИА Новости, 09.05.2025
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17:09 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/avtoproizvoditeli-2016081147.html
Британские автопроизводители надеются на снижение американских пошлин
Британские автопроизводители надеются на снижение американских пошлин - РИА Новости, 09.05.2025
Британские автопроизводители надеются на снижение американских пошлин
Британские автопроизводители надеются, что после заключения торгового соглашения с США правительство Великобритании продолжит работать над снижением торговых... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:09:00+03:00
2025-05-09T17:09:00+03:00
экономика
сша
великобритания
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Британские автопроизводители надеются, что после заключения торгового соглашения с США правительство Великобритании продолжит работать над снижением торговых барьеров между двумя странами, заявил глава британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майк Хоз. В четверг на Даунинг-стрит после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа сообщили, что США в рамках торговой сделки снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%. Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в 2024 году. "Правительство признало важность автомобильной промышленности для британского экспорта и более широкой экономики и быстро и неустанно работало с американскими коллегами, чтобы заключить соглашение. Мы надеемся, что оно приведет к более широкому и глубокому сотрудничеству, которое еще больше снизит торговые барьеры, намечая путь к экономическому росту обеих стран", - приводятся слова Хоза в заявлении на сайте общества. Ранее SMMT предупредило, что издержки, связанные с пошлинами США на автомобили, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. До этого телеканал ITV отмечал, что такая торговая политика Соединенных Штатов может обойтись Великобритании в миллиарды фунтов стерлингов.
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экономика, сша, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Великобритания, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Британские автопроизводители надеются на снижение американских пошлин

SMMT: британские автопроизводители надеются на снижение торговых барьеров с США

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Британские автопроизводители надеются, что после заключения торгового соглашения с США правительство Великобритании продолжит работать над снижением торговых барьеров между двумя странами, заявил глава британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майк Хоз.
В четверг на Даунинг-стрит после заключения первой торговой сделки после введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа сообщили, что США в рамках торговой сделки снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%. Квота на импорт британских автомобилей по ставке 10% установлена на уровне 100 тысяч единиц в год, что примерно соответствует объему экспорта в 2024 году.
«
"Правительство признало важность автомобильной промышленности для британского экспорта и более широкой экономики и быстро и неустанно работало с американскими коллегами, чтобы заключить соглашение. Мы надеемся, что оно приведет к более широкому и глубокому сотрудничеству, которое еще больше снизит торговые барьеры, намечая путь к экономическому росту обеих стран", - приводятся слова Хоза в заявлении на сайте общества.
Ранее SMMT предупредило, что издержки, связанные с пошлинами США на автомобили, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. До этого телеканал ITV отмечал, что такая торговая политика Соединенных Штатов может обойтись Великобритании в миллиарды фунтов стерлингов.
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ЭкономикаСШАВеликобританияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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