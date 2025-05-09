https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2016028519.html

В Сиднее прошел автопробег под флагами России

В Сиднее прошел автопробег под флагами России - РИА Новости, 09.05.2025

В Сиднее прошел автопробег под флагами России

Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:39:00+03:00

2025-05-09T13:39:00+03:00

2025-05-09T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия. "Большая группа байкеров должна была сопровождать грузовики с праздничными плакатами. Полиция потребовала, чтобы они разбились на мелкие группы - максимум по два человека. Их отправили врассыпную, разогнали их", - рассказал Бойков в беседе с агентством. По словам организатора, австралийские правоохранители подвергали водителей грузовиков тщательным проверкам: у них брали ДНК, проводили тесты на наркотики, осматривали транспортные средства, включая шины. "Также запретили вешать (российские - ред.) флаги на машинах, ссылаясь на то, что они создают опасную ситуацию на дорогах, что флаги якобы блокируют обзор водителей. Если это футбольные флаги или спортивные мероприятия, и фанаты ездят, никто не возражает. Видимо, это была директива сверху", - подчеркнул Бойков. Он отметил, что за размещение флага на транспорте нескольким участникам, преимущественно гражданам Австралии, были выписаны штрафы в размере 481 австралийских долларов (308 долларов США). Как уточнил организатор, более сотни человек приняли участие в мероприятии. Оно было посвящено не только годовщине Победы, но и призвано поддержать бойцов специальной военной операции. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.

https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html

https://ria.ru/20250507/avtoprobeg-2015689016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в Сиднее в честь Дня Победы Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия. 2025-05-09T13:39 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австралия, сидней, сша, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия