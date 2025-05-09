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В Сиднее прошел автопробег под флагами России - РИА Новости, 09.05.2025
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13:39 09.05.2025 (обновлено: 21:43 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2016028519.html
В Сиднее прошел автопробег под флагами России
В Сиднее прошел автопробег под флагами России - РИА Новости, 09.05.2025
В Сиднее прошел автопробег под флагами России
Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:39:00+03:00
2025-05-09T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия. "Большая группа байкеров должна была сопровождать грузовики с праздничными плакатами. Полиция потребовала, чтобы они разбились на мелкие группы - максимум по два человека. Их отправили врассыпную, разогнали их", - рассказал Бойков в беседе с агентством. По словам организатора, австралийские правоохранители подвергали водителей грузовиков тщательным проверкам: у них брали ДНК, проводили тесты на наркотики, осматривали транспортные средства, включая шины. "Также запретили вешать (российские - ред.) флаги на машинах, ссылаясь на то, что они создают опасную ситуацию на дорогах, что флаги якобы блокируют обзор водителей. Если это футбольные флаги или спортивные мероприятия, и фанаты ездят, никто не возражает. Видимо, это была директива сверху", - подчеркнул Бойков. Он отметил, что за размещение флага на транспорте нескольким участникам, преимущественно гражданам Австралии, были выписаны штрафы в размере 481 австралийских долларов (308 долларов США). Как уточнил организатор, более сотни человек приняли участие в мероприятии. Оно было посвящено не только годовщине Победы, но и призвано поддержать бойцов специальной военной операции. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.
https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html
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353
60
Автопробег в Сиднее в честь Дня Победы
Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия.
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в мире, австралия, сидней, сша, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
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В Сиднее прошел автопробег под флагами России

"Австралийский казак": в Сиднее прошел автопробег под российскими флагами

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами прошел в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, несмотря на попытки местной полиции ограничить проведение праздничной акции, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия.
«
"Большая группа байкеров должна была сопровождать грузовики с праздничными плакатами. Полиция потребовала, чтобы они разбились на мелкие группы - максимум по два человека. Их отправили врассыпную, разогнали их", - рассказал Бойков в беседе с агентством.
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По словам организатора, австралийские правоохранители подвергали водителей грузовиков тщательным проверкам: у них брали ДНК, проводили тесты на наркотики, осматривали транспортные средства, включая шины.
"Также запретили вешать (российские - ред.) флаги на машинах, ссылаясь на то, что они создают опасную ситуацию на дорогах, что флаги якобы блокируют обзор водителей. Если это футбольные флаги или спортивные мероприятия, и фанаты ездят, никто не возражает. Видимо, это была директива сверху", - подчеркнул Бойков.
Он отметил, что за размещение флага на транспорте нескольким участникам, преимущественно гражданам Австралии, были выписаны штрафы в размере 481 австралийских долларов (308 долларов США).
Как уточнил организатор, более сотни человек приняли участие в мероприятии. Оно было посвящено не только годовщине Победы, но и призвано поддержать бойцов специальной военной операции.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.
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