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Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 09.05.2025 (обновлено: 02:24 10.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ataka-2016133998.html
Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства
Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства - РИА Новости, 10.05.2025
Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства
Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T23:09:00+03:00
2025-05-10T02:24:00+03:00
белгородская область
украина
россия
дмитрий песков
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгород
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона", - сказал Песков. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранение получил заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц.
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белгородская область, украина, россия, дмитрий песков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Белгородская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгород
Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства

Песков: атака на белгородскую администрацию в период перемирия показательна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Ну, вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона", - сказал Песков.
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранение получил заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц.
Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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