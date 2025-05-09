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Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства
Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства - РИА Новости, 10.05.2025
Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства
Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-09T23:09:00+03:00
2025-05-09T23:09:00+03:00
2025-05-10T02:24:00+03:00
белгородская область
украина
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дмитрий песков
вячеслав гладков
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона", - сказал Песков. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранение получил заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц.
https://ria.ru/20250506/front-2015030270.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства
Песков: атака на белгородскую администрацию в период перемирия показательна