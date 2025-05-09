https://ria.ru/20250509/ataka-2016133998.html

Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства

Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства - РИА Новости, 10.05.2025

Песков прокомментировал атаку ВСУ на здание белгородского правительства

Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-09T23:09:00+03:00

2025-05-09T23:09:00+03:00

2025-05-10T02:24:00+03:00

белгородская область

украина

россия

дмитрий песков

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгород

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Атака ВСУ на здание правительства Белгородской области показывает, как Украина соблюдает перемирие в дни празднования 80-летия Победы, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона", - сказал Песков. Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранение получил заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц.

https://ria.ru/20250506/front-2015030270.html

белгородская область

украина

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, украина, россия, дмитрий песков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород