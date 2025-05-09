https://ria.ru/20250509/astana-2016123911.html
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:36:00+03:00
2025-05-09T21:36:00+03:00
2025-05-09T21:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
астана
ишим (река)
80-летие победы в великой отечественной войне
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АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости. Салют был запущен в 22.00 по времени Астаны на двух локациях: в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау". На каждой локации было произведено порядка четырёх тысяч залпов.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
астана
ишим (река)
РИА Новости
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Салют в честь 80-летия Победы в столице Казахстана
Салют в честь 80-летия Победы в столице Казахстана
2025-05-09T21:36
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PT0M08S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, астана, ишим (река), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Астана, Ишим (река), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы
В столице Казахстана Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы