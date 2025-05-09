https://ria.ru/20250509/astana-2016123911.html

В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы

В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:36:00+03:00

2025-05-09T21:36:00+03:00

2025-05-09T21:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

астана

ишим (река)

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости. Салют был запущен в 22.00 по времени Астаны на двух локациях: в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау". На каждой локации было произведено порядка четырёх тысяч залпов.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

астана

ишим (река)

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Салют в честь 80-летия Победы в столице Казахстана Салют в честь 80-летия Победы в столице Казахстана 2025-05-09T21:36 true PT0M08S

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Наталья Макарова

общество, астана, ишим (река), 80-летие победы в великой отечественной войне