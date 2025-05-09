Рейтинг@Mail.ru
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:36 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/astana-2016123911.html
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы
Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:36:00+03:00
2025-05-09T21:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
астана
ишим (река)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016123359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06be65489ecc08df50f4155c6bee0818.jpg
АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости. Салют был запущен в 22.00 по времени Астаны на двух локациях: в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау". На каждой локации было произведено порядка четырёх тысяч залпов.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
астана
ишим (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Салют в честь 80-летия Победы в столице Казахстана
Салют в честь 80-летия Победы в столице Казахстана
2025-05-09T21:36
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016123359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc77492e8cf833b974792a4d5c2fd151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, астана, ишим (река), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Астана, Ишим (река), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы

В столице Казахстана Астане состоялся праздничный салют в честь 80-летия Победы

Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Казахстана Астане, передаёт корреспондент РИА Новости.
Салют был запущен в 22.00 по времени Астаны на двух локациях: в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау". На каждой локации было произведено порядка четырёх тысяч залпов.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАстанаИшим (река)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала