В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк"
Более тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Ашхабаде
© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. ПушкинаУченики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк"
© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк"
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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Свыше тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в пятницу в столице Туркмении в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие состоялось на территории мемориального комплекса "Народная память" при содействии посольства РФ в Ашхабаде. Колонну участников возглавили послы России и Белоруссии Иван Волынкин и Станислав Чепурной. В акции участвовали представители дипломатических миссий двух стран, ветераны войны в Афганистане, учащиеся совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, представители российских компаний в Туркмении, а также широкая общественность.
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Участники шествия несли портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Многие были одеты в стилизованную военную форму времен войны.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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