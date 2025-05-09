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В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:58 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ashhabad-2016034206.html
В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк"
В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк"
Свыше тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в пятницу в столице Туркмении в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:58:00+03:00
2025-05-09T13:58:00+03:00
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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Свыше тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в пятницу в столице Туркмении в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Шествие состоялось на территории мемориального комплекса "Народная память" при содействии посольства РФ в Ашхабаде. Колонну участников возглавили послы России и Белоруссии Иван Волынкин и Станислав Чепурной. В акции участвовали представители дипломатических миссий двух стран, ветераны войны в Афганистане, учащиеся совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, представители российских компаний в Туркмении, а также широкая общественность. Участники шествия несли портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Многие были одеты в стилизованную военную форму времен войны. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250509/erevan-2015997272.html
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справки, россия, ашхабад, белоруссия, иван волынкин, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Справки, Россия, Ашхабад, Белоруссия, Иван Волынкин, В мире
В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк"

Более тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Ашхабаде

© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. ПушкинаУченики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк"
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк"
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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Свыше тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в пятницу в столице Туркмении в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие состоялось на территории мемориального комплекса "Народная память" при содействии посольства РФ в Ашхабаде. Колонну участников возглавили послы России и Белоруссии Иван Волынкин и Станислав Чепурной. В акции участвовали представители дипломатических миссий двух стран, ветераны войны в Афганистане, учащиеся совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, представители российских компаний в Туркмении, а также широкая общественность.
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В Ереване началось шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 12:07
Участники шествия несли портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Многие были одеты в стилизованную военную форму времен войны.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 12:43
 
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