https://ria.ru/20250509/ashhabad-2016034206.html

В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В столице Туркменистана прошла акция "Бессмертный полк"

Свыше тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в пятницу в столице Туркмении в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:58:00+03:00

2025-05-09T13:58:00+03:00

2025-05-09T13:58:00+03:00

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АШХАБАД, 9 мая – РИА Новости. Свыше тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в пятницу в столице Туркмении в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Шествие состоялось на территории мемориального комплекса "Народная память" при содействии посольства РФ в Ашхабаде. Колонну участников возглавили послы России и Белоруссии Иван Волынкин и Станислав Чепурной. В акции участвовали представители дипломатических миссий двух стран, ветераны войны в Афганистане, учащиеся совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина, представители российских компаний в Туркмении, а также широкая общественность. Участники шествия несли портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Многие были одеты в стилизованную военную форму времен войны. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250509/erevan-2015997272.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015991433.html

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