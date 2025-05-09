https://ria.ru/20250509/as-sisi-2016099058.html

Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией

Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией - РИА Новости, 09.05.2025

Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией

Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:46:00+03:00

2025-05-09T18:46:00+03:00

2025-05-09T19:39:00+03:00

египет

россия

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси."Мы укрепляем наше взаимодействие, а также политические консультации", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html

египет

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, в мире