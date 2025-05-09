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Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
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18:46 09.05.2025 (обновлено: 19:39 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/as-sisi-2016099058.html
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией
Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:46:00+03:00
2025-05-09T19:39:00+03:00
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси."Мы укрепляем наше взаимодействие, а также политические консультации", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, в мире
Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, В мире
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией

Президент ас-Сиси: Египет проводит политические консультации с Россией

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
«
"Мы укрепляем наше взаимодействие, а также политические консультации", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, 26 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Вчера, 03:05
 
ЕгипетРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинВ мире
 
 
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