https://ria.ru/20250509/as-sisi-2016099058.html
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией
Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:46:00+03:00
2025-05-09T18:46:00+03:00
2025-05-09T19:39:00+03:00
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Египет укрепляют взаимодействие, проводят политические консультации сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси."Мы укрепляем наше взаимодействие, а также политические консультации", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, в мире
Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, В мире
Президент Египта рассказал об укреплении взаимодействия с Россией
Президент ас-Сиси: Египет проводит политические консультации с Россией