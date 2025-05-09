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"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости, 09.05.2025
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:15:00+03:00
2025-05-09T20:15:00+03:00
2025-05-09T20:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
австралия
аргентина
канада
константин федоренко
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молодая гвардия
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". "Бессмертный полк" в "Артеке" объединил почти 4 тысячи детей из 35 стран мира, среди которых Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция, Финляндия, Швейцария и многие другие. В шествии также приняли участие ветераны и участники СВО", - сказали журналистам в пресс-службе. Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. "Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе. В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда - Михаила Андреевича Федоренко, которого призвали в Красную Армию в 1943 году. "Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря. Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил около 4000 детей из 35 стран мира