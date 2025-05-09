Рейтинг@Mail.ru
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:15 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/artek-2016112704.html
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости, 09.05.2025
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:15:00+03:00
2025-05-09T20:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
австралия
аргентина
канада
константин федоренко
артек
молодая гвардия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101132/11/1011321104_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_288627aaed5f7559b3ab3ecd1ec2e28e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". "Бессмертный полк" в "Артеке" объединил почти 4 тысячи детей из 35 стран мира, среди которых Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция, Финляндия, Швейцария и многие другие. В шествии также приняли участие ветераны и участники СВО", - сказали журналистам в пресс-службе. Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. "Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе. В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда - Михаила Андреевича Федоренко, которого призвали в Красную Армию в 1943 году. "Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря. Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250509/peterburg-2016081935.html
https://ria.ru/20250509/polk-2016046278.html
австралия
аргентина
канада
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101132/11/1011321104_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_9acd79667fb7965a0933a5c1ea116196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австралия, аргентина, канада, константин федоренко, артек, молодая гвардия , 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, республика крым
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Австралия, Аргентина, Канада, Константин Федоренко, Артек, Молодая гвардия , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Республика Крым
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира

"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил около 4000 детей из 35 стран мира

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека".
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил почти 4 тысячи детей из 35 стран мира, среди которых Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция, Финляндия, Швейцария и многие другие. В шествии также приняли участие ветераны и участники СВО", - сказали журналистам в пресс-службе.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.
"Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе.
Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Бессмертный полк" в Петербурге собрал больше миллиона человек
Вчера, 17:14
В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда - Михаила Андреевича Федоренко, которого призвали в Красную Армию в 1943 году.
"Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря.
Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
От Европы до Индонезии: шествия “Бессмертного полка” проходят по всему миру
Вчера, 14:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАвстралияАргентинаКанадаКонстантин ФедоренкоАртекМолодая гвардия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала